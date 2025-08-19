Aromas que van bien con los días lluviosos

En los días lluviosos, muchas personas buscan aprovechar el rico clima para convertir su hogar en un santuario de paz, recogimiento y confort.

Por eso, como huela el hogar es esencial para volver propicio el ambiente.

Así que hoy te traemos algunas sugerencias de olores que te harán sentir los pies en las nubes, según el portal Fragancias LAM.

Ambarados y orientales

Los perfumes orientales o ambarados son perfectos para el clima frío y húmedo. Están cargados de especias, resinas y notas dulces que se sienten envolventes y reconfortantes.

Fragancias gourmand

Las fragancias gourmand evocan aromas comestibles como vainilla, chocolate, caramelo o café. Son ideales para esos días nublados en los que queremos algo reconfortante y cálido.

Notas amaderadas

Los días lluviosos traen consigo ese aroma a naturaleza húmeda y hojas mojadas. Las fragancias con base amaderada armonizan con este ambiente, transmitiendo fuerza, calma y elegancia.

Aromas verdes y herbales

Las notas verdes, como el musgo, el vetiver o la albahaca, combinan perfectamente con la lluvia. Son fragancias que se sienten naturales, limpias y profundas.

Un toque de incienso

Los perfumes con toques de incienso, mirra o resinas pueden sentirse espirituales, introspectivos, casi terapéuticos. En días de lluvia, invitan a la calma, la reflexión y el confort emocional.