Arrecia lucha de candidatos por las alcaldías y senaduría del D.N. y Santo Domingo

Al acercarse la precampaña los partidos políticos y sus dirigentes comienzan a definir las candidaturas a cargos de elección popular, y los primeros candidatos en aparecer suelen ser los que competirán por las puestos de mayor importancia electoral como la alcaldía de del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, así como, las senadurías de estas localidades.

Virtualmente los candidatos a la presidencia de los partidos mayoritarios y aquellos minoritarios que han decidido si van en alianza a o no para las próximas elecciones están definidos, por lo que desde ya se espera que antes de que inicie la campaña interna en el próximo mes de julio los candidatos a alcaldes y senadores también se defina, ya que por el momento se siguen barajando varios nombres como posibles aspirantes a la nominación.

Candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM)

PRM

En el caso del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el panorama aún no está bien definido, pues aún no se sabe de manera oficial si la vigente alcaldesa, Carolina Mejía, tratará de repetir en el cargo, mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, declinó públicamente posibles aspiraciones a esta posición (que no ha podido conquistar en el pasado). Así que, con los dos más obvios candidatos a la plaza del cabildo del Distrito Nacional fuera de la jugada en el partido oficialista se barajan nombres como:

Orlando Jorge Villegas, actual diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional; Juan Garrigó Mejía, hijo de la actual alcaldesa del D.N. y nieto del expresidente, Hipólito Mejía, es viceministro de gestión social y comunitaria de la Presidencia; Neney Cabrera, ex ministro encargado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEPP); Alberto Atallah, ex diputado y ex súper intendente de bancos en el gobierno de Hipólito Mejía y coordinador de campaña en el D.N. de Luis Abinader; Aníbal Díaz, diputado y Felipe Antonio «Fellito» Suberví, actualmente director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Mientras que a la alcaldía de Santo Domingo Este aún se espera conocer oficialmente si Manuel Jiménez intentará reelegirse en el cargo, empero, en el Partido Revolucionario Moderno también aspiran a la alcaldía de ese municipio los dirigentes Dio Astacio, Adán Peguero, exdirector del INPOSDOM, Robert Arias, Anthony Brito y el diputado, José Francisco «Bertico» Santana.

En el caso de la senaduría por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo siguen como candidatos Faride Raful, actual senadora del Distrito y se uniría a la competencia, posiblemente, el mismo Orlando Jorge Villegas, además de, Alfredo Pacheco, mientras que Antonio Taveras sigue como posible candidato a la senaduría de la provincia Santo Domingo junto a los diputados Amado Díaz y César Domínguez Rutinel «Tonty».

En el caso de las alcaldías de Santo Domingo Oeste y Norte los aspirantes son los diputados Elías Báez, Leivi Bautista y Betty Gerónimo, respectivamente.

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

PLD

Mientras que en el partido de la estrella, los que suenan como aspirantes a la alcaldía del Distrito Nacional son el exministro de educación, entre otros cargos importantes dentro y fuera de la entidad, Andrés Navarro, y el municipalista, Domingo Contreras.

Mientras que al cabildo de Santo Domingo Este buscan llegar el diputado por esa demarcación Bolívar Valera (el «Boli») y el exdiputado, Luis Alberto Tejada, quién ya ha participado en el sorteo por esta plaza sin éxito.

Mientras que a la alcaldía de Los Alcarrizos aspiraría el diputado morado Jesús (Yaco) Martínez Alberty.

En tanto que, en el caso de las senadurías por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo la exsenadora, Cristina Lizardo y el gremialista y diputado, Eduardo Hidalgo, serían quienes intentarían buscar la senaduría por el PLD en la provincia. En el caso del Distrito, el diputado, Gustavo Sánchez, y los exfuncionarios José Dantés y Rafael Sánchez Cárdenas ha manifestado sus intenciones de aspirar a la senaduría por el Distrito Nacional.

En el Partido Fuerza del Pueblo (FP)

Fuerza del Pueblo

En el caso del partido más joven de las tres principales fuerzas políticas los que han manifestado su intención de competir por la alcaldía del Distrito Nacional son el diputado Tobías Crespo, y los dirigentes Rafael Paz y Roque Napoleón «Polonsito» Muñoz.

En el caso de la alcaldía de Santo Domingo Este la diputada, Ycelmary Brito O ́Neal o también conocida como Juliana O’neal es barajada como posible candidata; también, el dirigente Julio Romero, así como, el diputado Raffa Castillo. Falta por definirse la situación del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surúm, quien dijo contaba con el apoyo de la Fuerza del Pueblo a pesar de lanzar su candidatura de manera independiente.

En la alcaldía de Santo Domingo Oeste solo se ha mencionado al dirigente Aquilino Serrata hasta el momento. Mientras que en Santo Domingo Norte parece ser que repetirá como candidato Carlos Guzmán, actual alcalde.

En el caso de las senadurías por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se mencionan los nombres del actual diputado, Omar Fernández por el D.N., el pasado candidato, Perfecto Acosta por la provincia.

PRD

En el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

En el partido del jacho encendido dolo dos aspirantes a la candidatura de la alcaldía del Distrito Nacional han manifestados sus intenciones, una es la ex ministra de la mujer, Janet Camilo y el dirigente de esa organización Graciano Jiménez.

Mientras que, Fernando Ramírez, también exfuncionario del gobierno aspira a conquistar la senaduría de la provincia Santo Domingo por el PRD.