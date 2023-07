Arrestan a Boni buscado por falsedad de títulos

La Procuraduría General de la República informó del arresto de Virgilio Almonte Sánchez (Boni), a quien señala como cabecilla de una red de falsificadores y uso de documentos falsos que a través de maniobras fraudulentas obtuvo 40 certificados de títulos, dos de ellos del Estado dominicano, correspondientes a los barrios de los Mameyes y Villa Duarte.

El apresamiento del imputado se produjo en una operación conjunta del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central y Fiscal de Tierras, Gedeón Platón Bautista Liriano, junto a la Fiscalía de Santo Domingo Este, encabezada por su titular Milcíades Guzmán; la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección Nacional de Registro de Títulos de la Jurisdicción Inmobiliaria, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim) y otros organismos de inteligencia y seguridad del Estado, informó la Procuraduría ayer.

Almonte Sánchez fue arrestado mediante orden judicial de la jueza interina Yenny Cecilia Muñoz, de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo y sometido a la acción de la justicia, cuya audiencia fue fijada por la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción (SDE) para hoy lunes 17.

Además de los del Estado, los títulos de propiedad corresponden a diversas compañías y razón social, entre estas, Golfimar, S.A., Inmobiliaria Asociadas C. Por A., Vacacional Haras, S.A., Complejo Industrial de Carnes C. Por A., Reparto Villa Juana C. Por A., A.P. Desarrollo Inmobiliario; Inmobiliaria Brisas del Mar, C. Por A., Polígono Industrial Hato Nuevo, S.A., Paraíso Caribeño, S.A., Compañía Los Tres Ojos, C. Por A., entre otras, así como personas físicas, algunas de ellas fallecidas, como el señor Daniel Carvajal Lois, primer síndico que tuvo el municipio Santo Domingo Norte.

En nota de prensa, la Procuraduría detalló la forma en que operaba la organización encabezada por Almonte.