Arrestan a cuatro y ocupan 643 paquetes de cocaína

El Ministerio Público arrestó durante el fin de semana a cuatro personas como parte de la puesta en marcha de la Operación Leopardo que, llevada a cabo junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en la provincia La Altagracia, permitió ocupar un cargamento de 643 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína. La operación, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, cuenta con la cooperación internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

Los arrestados son Daniela Amancio Olavarría, Rafael Torres Díaz, Wilson Rafael Inirio y Néstor Julio Rodríguez, quienes estarían implicados en narcotráfico y lavado y serán sometidos a la justicia para conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia. Al caso también están vinculados Moisés Severino Inirio, José Ignacio de Jesús Mota y Pedro Luis Cordero Espinal, quienes se encuentran prófugos.

La droga fue ocupada en la calle El Carmen esquina avenida Libertad, en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia, indicaron las autoridades que explicaron que en la operación participaron 27 fiscales y 194 agentes de la DNCD. Juntos realizaron 17 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y Romana.