Nueva York. Dominicanos residentes en el condado de El Bronx, lugar de mayor concentración de quisqueyanos en esta ciudad (sobre los 500 mil), se sienten alarmados por el reciente apresamiento y multa en Chicago al hispano Rubén Antonio Cruz, de 60 años y presuntamente de la RD, por no tener consigo su Green Card cuando le fue requerida por agentes del ICE.

Tras ser cuestionado sobre su situación migratoria y no poder comprobarla, ahí mismo se le impuso una multa de 130 dólares.

Según Cruz, agentes migratorios bajaron de su vehículo mientras él estaba sentado en una esquina del vecindario Rogers Park. Su residencia (Green Card) la había dejado en su casa.

Los extranjeros deben portar en todo momento sus documentos que comprueben su estatus migratorio.

Aunque anteriormente no era común ver multas por no hacerlo, la administración Trump ha intensificado los esfuerzos por hacer cumplir la ley de inmigración de manera más estricta.

«Todo extranjero, de 18 años de edad o más, deberá en todo momento llevar consigo y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero que se le haya emitido», señala la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Esta ley establece una multa máxima de 100 dólares, pero en algunas ocasiones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia a la que pertenece el ICE, aplica los estatutos generales de sentencia federal para permitir una pena monetaria más alta.

En abril, el DHS anunció sanciones contra las personas que no porten su residencia o ciudadanía y pueden ser castigados con hasta $5,000 dólares o seis meses de prisión.

Por otro lado, por no llevar los documentos, puede ser castigado con una multa de hasta $5,000 o hasta 30 días de prisión. Además, no notificar al gobierno dentro de los 10 días siguientes a un cambio de domicilio, puede ser castigado con una multa de hasta 200 dólares o 30 días de prisión.