Arrestan a Terry Rozier, de Miami, y Billups, de Portland: aquí de qué se les acusa

El escolta del Heat de Miami, Terry Rozier, y el técnico de los Trail Blazers de Portland Chauncey Billups, han sido arrestados en relación con una investigación federal sobre apuestas deportivas, según informaron el jueves a The Associated Press personas familiarizadas con el asunto.

Dos personas hablaron con AP sobre Rozier bajo condición de anonimato porque no podían discutir públicamente los detalles de la investigación. Una de estas personas también informó a AP sobre el arresto de Billups.

La NBA no hizo comentarios de inmediato. La liga ha investigado previamente a Rozier y todavía investiga las acciones de Malik Beasley, exjugador de Detroit, según una de las fuentes informó a AP.

Rozier se uniformó para el partido del Heat contra el Magic en Orlando la noche del miércoles, aunque no participó en el juego. Fue detenido en Orlando la madrugada del jueves. El equipo no comentó de inmediato sobre el arresto.

Se dejó el jueves un mensaje al abogado de Rozier, Jim Trusty.

Trusty previamente le dijo a ESPN que a Rozier se le informó que una investigación inicial determinó que no había hecho nada malo después de reunirse con investigadores de la NBA y el FBI en 2023, informó la cadena deportiva.

