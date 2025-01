Otro profesor de matemáticas fue arrestado este jueves por supuestamente violar sexualmente a una adolescente en la Escuela Primaria Hermanos Paquito, en Villa Centro, Higüey, provincia La Altagracia.

El docente es Jairo Misael Ramos Taveras, investigado por sostener relaciones sexuales con la menor, a la cual la obligó a abortar, presuntamente.

Sin embargo, Ramos Taveras manifestó que no es cierto que haya violado a adolescente, sobre la cual no se revela su identidad para preservar su integridad y por respeto a su familia. «Investiguen, hay pruebas contundentes (de que eso no es cierto), investiguen», dijo.

Por el momento, la Fiscalía no ha ofrecido información al respecto. Se supo que el órgano acusador solicitará prisión preventiva contra el maestro.

En tanto, vecinos de la escuela manifestaron que están sorprendidos por las acusaciones. «Al profesor lo veía muy estricto», dijo una residente del sector.

El caso se suma a la lista de maestros que han sido señalados por el mismo hecho.