ARS pierden más de RD$2,000 millones por modelo de salud «que el sistema no ajusta», según economista

Las principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) enfrentan una grave distorsión financiera derivada del modelo de capitación vigente en el Seguro Familiar de Salud.

Al cierre de julio de 2025, las pérdidas técnicas del sistema superan los RD$2,000 millones, mientras que las pérdidas netas ya rebasan los RD$1,000 millones, lo que evidencia una situación crítica y progresivamente insostenible para el modelo actual.

El informe técnico publicado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) evidencia con claridad la magnitud del problema. Según el análisis, el modelo de cápita única ha provocado un deterioro progresivo en la sostenibilidad financiera del sector, especialmente en aquellas ARS que atienden poblaciones envejecidas o con mayor uso de servicios.

El economista Henri Hebrard advierte que el esquema de per cápita uniforme —vigente desde hace años sin ajustes por inflación, riesgo o consumo— genera inequidades profundas entre las aseguradoras, castiga financieramente a quienes atienden poblaciones de alto riesgo y limita la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

“El sistema está penalizando a quienes hacen mejor su trabajo. Si no se corrige el modelo con urgencia, muchas de las ARS enfrentarán escenarios insostenibles de operación antes de que cierre el año”, señala Hebrard.

A pesar de que la Ley 87-01 permite explícitamente el uso de tarifas diferenciadas por riesgo, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aún no ha implementado un modelo de capitación ajustado. Esto contradice las mejores prácticas internacionales. Países como Chile, Uruguay, Alemania y Países Bajos ya han adoptado modelos de riesgo que ajustan los pagos según edad, sexo, multimorbilidad y condiciones clínicas específicas, logrando mayor equidad financiera y eficiencia macro.

“Existen modelos validados actuarial y económicamente que pueden ser adaptados al contexto dominicano. La falta de implementación de un esquema así está generando pérdidas evitables para el sistema”, puntualiza Hebrard.

El sector salud necesita un cambio urgente en su arquitectura financiera. La falta de acción pone en juego no solo la estabilidad de las ARS, sino el acceso sostenible a servicios de salud de calidad para millones de dominicanos.