ARS Reservas celebra su 23 aniversario con una Misa de Acción de Gracias

La Administradora de Riesgos de Salud (ARS) Reservas celebró una Misa de Acción de Gracias en la parroquia El Buen Pastor, en el Distrito Nacional, con motivo de su vigésimo tercer aniversario.

La ceremonia religiosa estuvo encabezada por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, y el vicepresidente ejecutivo de ARS Reservas, Martín Gabirondo. Al acto asistieron ejecutivos, colaboradores, aliados y relacionados de la institución.

Durante la misa, oficiada por el padre Manuel García, Gabirondo destacó que la entidad ha experimentado un proceso de transformación y reestructuración de sus áreas claves, además de la optimización de los procesos tecnológicos y la atención al afiliado, lo que ha permitido mejorar de manera significativa los aspectos financieros.

“Estamos convencidos de que, con esfuerzo y dedicación, construiremos cada día una ARS más humana, más eficiente e innovadora. Una que no solo administre riesgos, sino que transforme vidas”, expresó Gabirondo.

En los últimos años, ARS Reservas ha alcanzado avances significativos, entre ellos el cambio de imagen institucional y la ejecución del proyecto EVA Filiales.

Más de 7,600 prestadores de salud

Desde el 2020, ARS Reservas se convirtió en la primera del mercado en implementar el monitoreo remoto de signos vitales. Asimismo, amplió su red de prestadores a más de 7,600 y fortaleció su presencia con nuevos puntos de servicio en las regiones Norte y Este del país.

Otros logros de la entidad incluyen el lanzamiento de los planes MAS, la mejora de su aplicación móvil con atención vía WhatsApp y el desarrollo de un cotizador digital para intermediarios, lo que optimiza el servicio a los afiliados.

La institución también ha impulsado diversas iniciativas de responsabilidad social, como las jornadas de donación de sangre en colaboración con el Hemocentro Nacional. Además, relanzó su página web, implementó el carnet digital y puso en marcha una prueba piloto para los afiliados del Programa Crónicos.