

San Juan, Puerto Rico. El reconocido servidor público Arsenio Borges Rodríguez, tomó posesión el pasado viernes como nuevo cónsul general de la República Dominicana en Puerto Rico, en sustitución de César Julio Cedeño.

Arsenio Borges, fue designado por el Presidente Luis Abinader mediante el decreto Núm. 255-25, art. I, de fecha 9 de mayo de 2025.

Borges, se desempeñaba como gerente general de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels) en la República Dominicana.

Anteriormente, fue diputado del Distrito Nacional por la Circunscripción Electoral número 2.

Durante el acto de toma de posesión, el nuevo cónsul expresó: «Es un honor y una gran responsabilidad, la de servir y apoyar a la numerosa comunidad de dominicanos que viven aquí en Puerto Rico”.

Manifestó que las históricas relaciones entre la República Domicana y Puerto Rico, se han caracterizado por la cercanía, el respeto mutuo y una cooperación constante en diversos ámbitos.

«Esta relación, cimientada en lazos culturales, económicos y humanos, constituye un pilar fundamental para ambas islas, en ese sentido», dijo.

Borges Rodríguez, también responsable de las jurisdicciones de las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo estos vínculos.

“Como representante del excelentísimo presidente de la República Dominicana en la isla, reitero nuestro compromiso de trabajar sin descanso para profundizar nuestras relaciones comerciales y nuestros lazos culturales con Puerto Rico, un pueblo hermano que siempre ha acogido con afecto y solidaridad a la comunidad dominicana”, expresó.

El nuevo cónsul Arsenio Borges, cuenta con una sólida trayectoria en cargos de alta responsabilidad, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral y estratégica sobre temas económicos, sociales y de desarrollo.

Como gerente general de Corphotels, lideró iniciativas clave para la promición del turismo, y durante su paso por el Congreso Nacional, impulsó proyectos legislativos y participó activamente en comisiones de trabajo, donde su

experiencia como empresario y legislador, lo convierten en una figura idónea, para representar los intereses de la República Dominicana en Puerto Rico y las demás jurisdicciones bajo su responsabilidad.

Su antecesor, César Julio Cedeño Ávila, fue designado como embajador en el servicio interno, del Ministerio de Relaciones Exteriores y se desempeñó como cónsul dominicano en la isla, desde septiembre de 2022.