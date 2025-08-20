Artesanías y artes plásticas: Sello de identidad de la Ciudad Colonial

La Ciudad Colonial es el epicentro turístico más importante de Santo Domingo y uno de los mayores sellos de identidad para los turistas y visitantes son las obras artesanales y artes plásticas que solo pueden ser encontradas en el sector.

Desde la entrada de la Puerta del Conde hasta el Parque Colón, un equipo de periodistas de “Hoy en tu Barrio” pudo contemplar cientos de piezas artísticas a la vista del público que deslumbran la creatividad visual y colorida de la época colonial.

Por lo tanto, las artes plásticas y las artesanías desempeñan un papel fundamental, trascendiendo la mera expresión estética para convertirse en pilares de la identidad local, el desarrollo y la experiencia turística.

A continuación, veamos 4 claves que determinan la importancia de las piezas artísticas de la Ciudad Colonial:

1.Expresión de la Identidad Cultura

Las artes plásticas y las artesanías en la Ciudad Colonial son una representación de la memoria histórica y la identidad dominicana.

A través de ellas, se reinterpretan y se transmiten narrativas que van desde la época colonial hasta la actualidad. Pinturas, esculturas y grabados a menudo reflejan pasajes históricos, personajes emblemáticos y la manifestación cultural que define la nación.

Las artesanías, por su parte, reflejan algunas de las técnicas ancestrales, motivos indígenas taínos, influencias africanas y elementos de la cultura española, ofreciendo una ventana que definió la identidad dominicana.

Dichas obras no solo embellecen espacios, sino que también invitan a la reflexión sobre el pasado y el presente, generando un diálogo continuo con el patrimonio.

Algunas piezas artesanales más representadas en los diversos puestos de la Ciudad Colonial son:

Las muñecas Limé

Joyas con larimar y ámbar

Retratos de pintura

Canastas artesanales

Maracas e instrumentos

Puestos artesanales en Ciudad Colonial. Foto/Duani Núñez Puestos artesanales en Ciudad Colonial. Foto/Duani Núñez

2.Atracción Turística

Las artes plásticas y las artesanías son un atractivo muy importante para el turismo en la Ciudad Colonial, constituyendo una parte integral de la experiencia del visitante. Los turistas buscan no solo la belleza de los monumentos y museos, sino también para presenciar la cultura local, y el arte y la artesanía que el país ofrece.

El aumento de las galerías de arte, estudios de artistas y talleres artesanales en la Ciudad Colonial crea un ambiente cultural vibrante para todos aquellos que desean presenciar las piezas visuales.

Las tiendas de souvenirs dentro de la Ciudad Colonial ofrecen una amplia gama de productos artesanales, desde pequeños recuerdos hasta piezas de mayor valor.

Cuadros y retratos en Ciudad Colonial. Foto/Duani Núñez

3.Fuente de empleos e ingresos

La producción y comercialización de arte y artesanía genera ingresos directos e indirectos para una significativa cantidad de familias. Artistas, artesanos, dueños de galerías, vendedores y proveedores de materiales forman una pieza de valor que contribuye al sustento para la comunidad local.

Es una economía creativa que fomenta el autoempleo y la preservación de empleos.

El buhonero Roberto Jiménez señaló que tiene más de 30 años en el negocio de las piezas artesanales y todo su trabajo se ha confeccionado a mano.

«Todo típico, todo hecho a mano para el turista que viene a visitar el país. Esa es la mejor opción, hacer cosas que sean de aquí y hechas a mano», expresó.

4. Inspiración y fuente de nuevos artistas

La Ciudad Colonial es un entorno que alimenta la creatividad y el intercambio de artes culturales. La presencia de instituciones culturales, escuelas de arte y centros comunitarios facilita el aprendizaje, la experimentación y el diálogo entre artistas puede generar un mayor interés en la inspiración para una nueva generación de artistas.

La realización de exposiciones de arte, ferias artesanales, bienales y festivales en la Ciudad Colonial atrae a coleccionistas, críticos y amantes del arte, fortaleciendo el ecosistema cultural y promoviendo el intercambio de ideas y técnicas.

Los murales, esculturas y elementos decorativos artesanales se integran en el paisaje urbano, añadiendo capas de significado y belleza a plazas, calles y fachadas.

Las artes plásticas y las artesanías en la Ciudad Colonial de Santo Domingo son mucho más que objetos decorativos o souvenirs. Son manifestaciones vivas de la cultura, motores económicos, herramientas educativas y vehículos para la preservación del patrimonio.

