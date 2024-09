Artista español Kidd Keo aborda la depresión en su nueva canción «La Muerte»

El destacado artista de trap español Kidd Keo lanzó su nueva canción titulada «La Muerte» en el que aborda los temas de la ansiedad y la depresión, un flagelo que afecta actualmente a millones de personas.

«Ansiedad y depresión son dos términos que si tienes la suerte de no parecerlo, no sabes lo mucho que me alegro por ti. Pero seguramente no me entiendas, para los que sí lo padecemos es una carga muy pesada…» Manifiesta el artista en esta canción personal, que es el primer sencillo de su disco «Rockport Espacial III».

Este es el tercer y último volumen de «Rockport Espacial» logrando con los dos primeros más de 277 millones de reproducciones, haciéndolo además merecedor de dos dobles discos de oro.

«La muerte» estará acompañado de un audiovisual dirigido por el destacado Rodrigo Films, el cual será estrenado esta noche en el canal de YouTube de Kidd Keo en el que cuenta con más de 4.8 millones de suscriptores.