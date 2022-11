Artistas se quejan por reducción horario expendio de bebidas alcohólicas

El Ministerio de Interior y Policía prohibió el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales en varios municipios de la provincia Santo Domingo, lo que ha provocado un gran descontento de la clase artística.

Tras darse a conocer la noticia, los artistas Wason Brazoban, El Mayor Clásico, Don Miguelo, Sujeto Oro 24, entre otros se pronunciaron a través de sus redes sociales mostrando su malestar ante esta medida.

Tal es el caso de El Mayor Clásico, quien en sus historias de Instagram dijo que con esta nueva modalidad no se ¨va a dejar de atracar y matar».

«No estoy de acuerdo con las medidas que está tomando Interior y Policía. Ustedes creen que con esta nueva ley van a dejar de atracar y matar, con esto no se va a resolver el problema de la delincuencia. Este gobierno tiene que analizar y darle carácter de urgencia a esta situación», manifestó.

Añadió además «tu vas y reporta una gente desaparecida y no hacen nada, tú vas y denuncia un robo y no hacen nada, pero quieren quitar la hookak, cerrar los negocios y lugares del que trabaja honradamente. Quieren imponer leyes que no son para mejorar este país. Aunque yo sé que ustedes saben lo que están haciendo, mi pregunta es, ¿qué traman ahora con esta ley? ¿Ya no habrá muertos? ¿No habrá delincuencia? Otra cosa, ¿la comida será gratis?».

Mientras, que el artista Wason Brazobán escribió lo siguiente: «Pero y que es esto ???? con eso se resuelve el problema de la delincuencia? Eso la agrava más porque eso quita empleos. Pero y qué tantos inventos es?».

Luego, el cantante Don Miguelo comentó la publicación de Brazobán diciendo: «Reelección en peligro. Fin de la obra».

Otro de los mamberos que se pronunciaron fue Sujeto Oro 24, quien pronosticó que se realizarán próximamente fiestas clandestinas ante esta medida.

¨Prepárense, pila de party clandestino¨, publicó.

Sobre la medida

El Ministerio de Interior y Policía prohibió el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales en varios municipios de la provincia Santo Domingo de lunes a domingo a partir de la medianoche.

La resolución es efectiva a partir del lunes 7 de noviembre (ayer) en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Boca Chica, Los Alcarrizos, San Antonio de Guerra y los distritos municipales pertenecientes a cada uno de los municipios anteriores de la provincia Santo Domingo.

«La violación del artículo 1 de la presente resolución, podrá dar lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento, así como, a la cancelación de licencias o permisos correspondientes, sin perjuicio de cualquier otra sanción establecida en las leyes o reglamentos».

En ese caso, el Ministerio de Interior y Policía, a través de la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (Coba), junto con la Policía Nacional, deberán velar por el cumplimiento de la medida.