Aryna Sabalenka derrota a Amanda Anisimova por su 2º título consecutivo del US Open y el 4º en un major

NUEVA YORK (AP) — Aryna Sabalenka estaba a dos puntos de lo que eventualmente sería un segundo título consecutivo del US Open cuando tuvo lo que debería haber sido un remate por encima de la cabeza. En cambio, mientras retrocedía, arrojó la pelota a la red, dando a su oponente, Amanda Anisimova, una oportunidad de quiebre.

Después de esa insoportable falla el sábado, Sabalenka dejó caer su raqueta en la cancha azul y sonrió con una sonrisa triste. Comenzó a sentir el tipo de emociones que se apoderaron de ella durante las derrotas en las finales del Abierto de Australia en enero y el Abierto de Francia en junio. Trató de recomponerse.

«Simplemente dejé que la duda se me metiera en la cabeza», explicó Sabalenka. «Pero luego me di la vuelta y respiré hondo, y pensé: ‘Está bien. Sucede. Está en el pasado. Centrémonos en el siguiente'».

¿Entonces todo estuvo bien a partir de ahí? Bueno, no. «Ella me rompió», dijo Sabalenka con una carcajada. «Yo estaba como, ‘Está bien. … Reiniciar».

Le tomó otros 15 minutos completar el trabajo, pero Sabalenka, cabeza de serie No. 1, se reinició, a diferencia de esos partidos por el título anteriores en 2025, y pudo arrodillarse en la cancha del estadio Arthur Ashe mientras se cubría la cara con las manos después de vencer a Anisimova 6-3, 7-6 (3). Eso convirtió a Sabalenka en la primera mujer en ganar el trofeo en Flushing Meadows en años consecutivos desde Serena Williams en 2012-14.

Le tomó otros 15 minutos completar el trabajo, pero Sabalenka, cabeza de serie No. 1, se reinició, a diferencia de esos partidos por el título anteriores en 2025, y pudo arrodillarse en la cancha del estadio Arthur Ashe mientras se cubría la cara con las manos después de vencer a Anisimova 6-3, 7-6 (3). Eso convirtió a Sabalenka en la primera mujer en ganar el trofeo en Flushing Meadows en años consecutivos desde Serena Williams en 2012-14.

Sabalenka fue subcampeona detrás de Madison Keys en Melbourne Park y de Coco Gauff en Roland-Garros.

Esas derrotas ayudaron el sábado.

«Después del Abierto de Australia, pensé que la forma correcta sería olvidarlo y seguir adelante. Pero luego sucedió lo mismo en el Abierto de Francia», dijo Sabalenka, quien se presentó en su conferencia de prensa posterior al partido con una botella de champán y un par de gafas oscuras sobre su cabeza. «Entonces, después del Abierto de Francia, pensé que, está bien, tal vez sea hora de que me siente y mire esas finales y tal vez aprenda algo, porque no quería que sucediera una y otra vez».

Puede leer: Fotos de lo más destacado de la final femenina del US Open con Aryna Sabalenka logrando una victoria histórica

Mientras Anisimova seguía cerrando las cosas de nuevo, y la multitud seguía haciendo ruido, Sabalenka se recordó a sí misma que debía concentrarse en sí misma.

Funcionó.

Cuando Anisimova perdía 2-0 ante Sabalenka 2-0, 30-en blanco al comienzo del partido del sábado, algunos fanáticos podrían haberse preguntado: no hay forma de que se repita el Wimbledon, ¿verdad? Eso es porque la primera final importante de Anisimova, en julio en el All England Club, terminó con una blanqueada de 6-0, 6-0 contra Iga Swiatek.

Pero Anisimova tomó los siguientes cuatro puntos para recuperarse, coronando el juego con un ganador de revés y un ganador de derecha. Eso hizo que la gente se pusiera de pie, gritando, y Anisimova exhaló mientras caminaba hacia la línea lateral. Pronto, lideró 3-2.

Ese fue otro momento que podría haber desconcertado a Sabalenka. No. Se llevó los siguientes cuatro juegos y ese set.

Comenzó a llover antes del partido, por lo que el techo de Ashe estaba cerrado y sus luces artificiales estaban encendidas. Ese fue un problema de Anisimova, quien dijo que le costaba ver la pelota durante los lanzamientos de servicio.

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, reacciona después de perder un punto ante Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la final individual femenina del campeonato de tenis Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin)

La configuración también creó condiciones sin viento, ideal para dos golpeadores de pelota que realmente pueden aportar potencia con un buen contacto. Y eso es lo que ambos hicieron.

Algunos intercambios fueron impresionantes, para ellos, ciertamente, y para aquellos en las gradas que se quedaron boquiabiertos ante el poder durante los puntos más largos. Las recompensas pueden ser enormes, al igual que los riesgos, y Anisimova buscaba las líneas con cortes completos en ambos lados.

«Creo que no luché lo suficiente por mis sueños hoy», dijo Anisimova, quien enterró su rostro en una toalla después del partido.

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, sostiene su trofeo después de derrotar a Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la final femenina del Abierto de Estados Unidos de tenis, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

Al final, Anisimova tuvo casi el doble de ganadores que Sabalenka, 22-13, y casi el doble de errores no forzados, también, 29-15.

«Hubo dos momentos en los que estuve muy cerca de perder el control», dijo Sabalenka más tarde, «pero … Me dije a mí mismo: ‘No, no va a suceder. Está absolutamente bien'».

Síguenos como periodicohoyrd