Asaltan a Cosculluela: los detalles del robo millonario en su hogar

  • EFE
San Juan.– El artista urbano puertorriqueño Cosculluela fue víctima de un robo junto a otras dos personas en una residencia en Puerto Rico, donde los asaltantes se apropiaron de pertenencias con un valor que sobrepasa los 308.000 dólares, informó este jueves la Policía.

Según la investigación preliminar e información brindada por las autoridades, dos individuos con vestimenta oscura ingresaron a la residencia en la tarde del miércoles en la urbanización Emerald Lake, en Trujillo Alto, municipio aledaño a San Juan.

Mediante amenaza e intimidación, y portando armas de fuego, los asaltantes lograron atar a las dos personas que acompañaban a José Cosculluela, nombre de pila del artista, en el área de la sala.

Posteriormente, los asaltantes llevaron a Cosculluela hasta una oficina y una habitación de la vivienda, donde sustrajeron diversas pertenencias valoradas en aproximadamente 308.700 dólares.

Tras cometer el robo, los sospechosos se apropiaron de una camioneta Land Rover, modelo Range Rover, color negro y del año 2020, en la que emprendieron la huida con rumbo desconocido. No obstante, el vehículo fue recuperado por el querellante en las inmediaciones de un negocio en el municipio de Aguas Buenas.

De acuerdo con la información obtenida, ninguna de las tres víctimas resultó herida durante este incidente. La investigación está a cargo de la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina.

