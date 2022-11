Asaltan a cuatro empadronadores del X Censo en SDE

Director del Censo afirma los 35 mil integrantes del Censo estarán trabajando en su totalidad de lunes a martes, al resolver la conectividad y la sincronización

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que un equipo de cuatro empadronadores del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV) fue asaltado ayer en el sector El Tamarindo, del municipio Santo Domingo Este y despojados de celulares personales y de dinero.

Pese al suceso dado a conocer por el director del Censo, Víctor Romero, la ONE declaró que al cumplirse ayer el cuarto día de levantamiento del Censo de este 2022, en 26 provincias del país el trabajo de empadronamiento se realizó en un 93%.

Seis provincias tenían este domingo sus equipos estructurados entre un 60% y un 88%. Disponían de equipos con conectividad y transmisión de datos hacia el servidor de la ONE desde distintos puntos del país. Las provincias que generan alguna dificultad son: Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia, dijo ONE.

El Asalto

Romero explicó que el asalto se produjo este pasado domingo, en la carretera Mella, contra cuatro de 500 personas seleccionadas para la zona del Gran Santo Domingo. No estaban identificadas como personal de la ONE ni dotadas de los kits de trabajo: gorra, chaleco, carnet de identidad y las tabletas que contiene el cuestionario para empadronar, por lo que los atacantes no se llevaron las herramientas del Censo.

En la rueda de prensa de la tarde ayer, Romero dijo que los afectados presentaron la denuncia.

El director de Tecnología de la ONE, Ravel Domínguez, explicó que los primeros días de labores consistieron en preparar la conectividad y sincronización de las tabletas.

Desafíos del X Censo

El director del Departamento del Censo elogió la rapidez del proceso para determinar la cantidad de habitantes que tiene la República Dominicana, pasando de un 85% a horas de la mañana a un 93% en la tarde. Empero, señaló que persiste el desafío de las localidades que no tienen todos sus equipos en el terreno.

Estimó que en algunas localidades requerirán dos días más de los 14 días previstos para concluir el Censo. Se prevé el cierre este 23 de noviembre. Lo que sí es un hecho es que los resultados del Censo que cuenta a los habitantes de la República Dominicana de darán a conocer después de cuatro meses, específicamente, en el primer trimestre del próximo año, según Romero.

En entrevista con Hoy, en la mañana de ayer, confirmó que en este X Censo de Población y Vivienda no se solicita identificar la nacionalidad de los inscritos. Indicó que en últimos seis censos realizados en el país no se ha requerido la nacionalidad. Aclaró que tampoco se hará constar a las personas que vivan fuera del territorio dominicano.

Romero aseguró que los 35 mil trabajadores del Censo estarán integrados por completo de e lunes a martes de esta semana.