A partir de este martes y hasta el próximo lunes 29 de septiembre, líderes mundiales se reunirán en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, para abordar temas cruciales como la guerra en Gaza, la pobreza, las violaciones a los derechos humanos y el cambio climático.

Entre los que participarán se encuentra el presidente dominicano Luis Abinader Corona, quien tiene previsto ofrecer un discurso ante el organismo internacional y sostener encuentros bilaterales de alto nivel. Hasta el momento se desconoce la fecha y hora de su salida del país.

A la lista se suma el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien llegó este domingo a Nueva York para participar en una serie de actos en el marco de la semana de alto nivel de la ONU, entre ellos la Conferencia Internacional sobre la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, ante la situación en Gaza.

El presidente argentino, Javier Milei, es otro de los líderes que dirá presente en el encuentro. Milei tiene previsto asistir el martes a la intervención de Trump en el Debate General de la 80.ª Asamblea General de la ONU y, posteriormente, ambos mandatarios celebrarán una reunión bilateral. Ese día también acomodará en su agenda la cita con Georgieva.

El miércoles, el presidente argentino intervendrá ante la Asamblea y después asistirá a la entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.

Luis Abinader Corona

En tanto que presidente colombiano, Gustavo Petro, viajó este domingo a Nueva York para intervenir en el octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en lo que será su última participación en ese debate, confirmaron a EFE fuentes oficiales.

El mandatario pronunciará su discurso el próximo martes, día de apertura de la Asamblea, y tiene previsto regresar al país el sábado 27, según el decreto por el que delegó funciones en el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Líderes africanos viajan a EE.UU.

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, también intervendrá en la reunión que se celebra «en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, crecientes desafíos al multilateralismo y crisis de seguridad», dijo la Presidencia congoleña en un comunicado.

Ghana, por su lado, confirmó la asistencia del presidente John Dramani Mahama, que presidirá dos eventos a los márgenes de la Asamblea, como abanderado de la Unión Africana (UA) por las instituciones financieras.

De igual forma, viajó a Nueva York la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, quien también participará en diferentes reuniones de alto nivel centradas en «el empoderamiento de la mujer, el desarrollo sostenible, la acción climática, la reforma económica global, la juventud, la paz y la seguridad y el desarme nuclear», según un mensaje difundido en X.

Mientras, el jefe de Estado de Mozambique, Daniel Chapo, mantuvo este domingo tras su viaje un encuentro bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el que abordaron «el fortalecimiento de la cooperación bilateral, la promoción de la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible», detalló el dirigente en la misma red social.

Otros líderes africanos que acudirán a la cita con sus delegaciones son los presidentes de Kenia, William Ruto; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Botsuana, Duma Boko; la República del Congo (Brazzaville), Denis Sassou Nguesso; y Gabón, Brice Oligui Clotaire Nguema; así como el vicepresidente de Nigeria, Kashim Shettima.

La Unión Africana (UA) también estará presente a través del presidente de la Comisión (secretariado) de la organización panafricana, Mahmoud Ali Youssouf.

Una Asamblea General que llega en medio de un sombrío 80 aniversario para la ONU

El secretario general del organismo, António Guterres, optimista impenitente, no se anduvo por las ramas y dijo este lunes, en un discurso para conmemorar el aniversario: «Este es el lugar donde todas las naciones, grandes o pequeñas, pueden juntarse y resolver los problemas que ninguna podría por sí sola. Y sin embargo -reconoció- los principios de las Naciones Unidas están siendo atacados como nunca antes».

El portugués enumeró los peligros: «Al tiempo en que nos reunimos, los civiles son blanco de ataques, y la ley internacional pisoteada; la pobreza y el hambre están en alza (…); el planeta arde con fuego, inundaciones y récords de calor en un caos climático. Y al mismo tiempo, nos movemos hacia un mundo multipolar, pero sin instituciones multilaterales fuertes, el multipolarismo tiene sus riesgos», advirtió.

Guterres siempre ha subrayado que las Naciones Unidas son la principal palanca para el desarrollo de los más pobres, pero no quiere resignarse a ser una gigantesca ONG, sino desempeñar también un papel político. Sin embargo, las guerras de Ucrania primero y de Gaza después han estallado durante su mandato y han puesto en evidencia la incapacidad de la ONU de ponerles freno.

António Guterres, secretario general del organismo

Eventos

* Conmemoración del 80º aniversario de las Naciones Unidas

22 de septiembre

9 am – 10 am | Salón de la Asamblea General

*Momento ODS

22 de septiembre

2 pm – 4 pm | Salón del Consejo Económico y Social

*Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución Biestatal

22 de septiembre

3 pm – 6 pm | Salón de la Asamblea General

*Reunión con motivo del 30º aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer

22 de septiembre

10 am – 2 pm | Salón de la Asamblea General

2 pm – 8 pm | Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

*Debate general

23-27 y 29 de septiembre

Salón de la Asamblea General

*Cumbre sobre el Clima

24 de septiembre

2 pm – 6 pm | Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

*Primera Cumbre Bienal para una Economía Global Sostenible, Inclusiva y Resiliente: Aplicar los compromisos sobre la financiación del desarrollo

24 de septiembre

9 am – 6 pm | Salón del ECOSOC

*Reunión sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar

25 de septiembre

10 am – 6 pm | Sala de Conferencias 1

*Reunión para celebrar el 30º aniversario del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes

25 de septiembre

9 am – 5:30 pm | Sala de Conferencias 4

*Reunión de alto nivel para poner en marcha el diálogo mundial sobre la gobernanza de la inteligencia artificial

25 de septiembre

3 pm – 6 pm | Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

*Reunión para celebrar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares

26 de septiembre

10 am – 6 pm | Salón del Consejo de Administración Fiduciaria

*Conferencia sobre la Situación de los Musulmanes Rohinyás y Otras Minorías en Myanmar

30 de septiembre

10 am – 6 pm | Salón de la Asamblea General

Con información de EFE

