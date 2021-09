Asegura hay oportunidad de fortalecer presencia de productos dominicanos

El actual advisor del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Vladimir Pimentel Florenzán, aseguró que el país tiene la oportunidad de fortalecer la presencia de productos criollos en el caribe si se logra sinergia desde el sector productivo-empresarial y trabajando de forma coordinada desde las instituciones del Estado encargadas de la promoción y regulación del comercio exterior.



“Hay productos dominicanos de calidad mundial pero nos queda un trecho por mejorar y es la articulación entre las instituciones, para que no existan duplicidades y no se generen conflictos”. Se están dando pasos y haciendo esfuerzos para que esa coordinación sea real y óptima, aseguró en una entrevista en el espacio semanal NCP-Responde del movimiento Nueva Cultura Política.



Vladimir Pimentel consideró además que “debemos tener un cuerpo diplomático y representantes comerciales en los diferentes mercados que hagan el trabajo al que están llamados, que es a la promoción de la República Dominicana, nuestros productos y a la identificación de oportunidades para que nuestros empresarios y productores puedan tener visibilidad y oportunidades concretas de negocio”.



El experto dijo que desde el gobierno aún no se cuenta con una estrategia integral para el comercio internacional, “lo que se tienen son una serie de instrumentos y planes que impactan un ámbito del comercio exterior”. Esos instrumentos requieren una visualización y articulación desde el Estado para poder decir que contamos con una política integral, observó.



Pimentel planteó que desde el gobierno se deben facilitar plataformas para que pequeñas y medianas empresas puedan colocar sus productos desde el comercio electrónico y motivar a que estas puedan desarrollar capacidades de asociarse para exportar, para generar volumen, conocimiento y experiencia, “es fundamental para poder acelerar la base productiva y exportadora de RD”, agregó.



“Las acciones que se deben empujar desde el gobierno, es el poder apoyar las empresas con información de los requisitos de sus productos específicos para entrar a un mercado, con acompañamiento a nivel de capacitación, visitas específicas a esos mercados para entender los procesos de inspección”.



El especialista planteó asimismo la necesidad de consolidar la estrategia de Marca País que permita un apalancamiento mayor en escenarios internacionales e hizo un llamado de responsabilidad a los exportadores, “son también responsables de garantizar la calidad y generar un buen impacto, hay que generar esfuerzo en el desarrollo de la cultura exportadora”, sugirió.



Dijo que tenemos el reto de ponernos a tono con el cumplimiento de ciertas medidas y restricciones ya que países como el nuestro en vía de desarrollo es donde más existen debilidades para cumplir con las normas técnicas que se requieren en ciertos mercados para que los productos lleguen con la calidad deseada y con los niveles que peritan la seguridad alimentaria sobre todo con productos alimenticios.



El experto vio como una oportunidad la promulgación de la recientemente de nueva Ley de Aduanas, que busca ponerse al día con la realidad a nivel de tecnología y describió como un logro interesante que espera se mantenga en el tiempo independiente del gobierno que venga, que es el despacho 24 horas de las importaciones.