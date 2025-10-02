Asegura nueva ley de Compras y Contrataciones hará los procesos más cortos y efectivos

Daniel Alburquerque Cedeño, encargado de Análisis e Investigaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), expuso este lunes los principales cambios y beneficios que ofrece la nueva ley 47-25 sobre compras y contrataciones, asegurando que hará los procesos más cortos y efectivos.

“La experiencia acumulada en estos 17 años nos permitió identificar oportunidades de mejora. La Ley 47-25 trae procesos más cortos, efectivos y menos burocráticos, al mismo tiempo que fortalece las sanciones y sigue impulsando el desarrollo de las MIPYMES y las empresas locales en todo el país”, señaló Alburquerque Cedeño al ser entrevistado en el programa “Qué tenemos radio”.

El representante de la DGCP destacó que, además de simplificar procedimientos, la nueva ley incorpora un régimen sancionador más robusto, tanto para funcionarios públicos que incumplan con los procesos, como para proveedores que incurran en irregularidades.

Asimismo, enfatizó que la legislación promueve la transparencia y la confianza ciudadana, garantizando mayores oportunidades de participación para pequeñas y medianas empresas, así como para proveedores de municipios en distintas regiones del país.

El especialista resaltó que esta nueva etapa normativa constituye una herramienta clave para mejorar la gestión de los recursos públicos, robustecer la institucionalidad y abrir nuevas oportunidades de negocios a los emprendedores y oferentes de servicios.