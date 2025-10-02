Asegura nueva ley de Compras y Contrataciones hará los procesos más cortos y efectivos

  • Hoy
Asegura nueva ley de Compras y Contrataciones hará los procesos más cortos y efectivos

Daniel Alburquerque Cedeño, encargado de Análisis e Investigaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), expuso este lunes los principales cambios y beneficios que ofrece la nueva ley 47-25 sobre compras y contrataciones, asegurando que hará los procesos más cortos y efectivos.

“La experiencia acumulada en estos 17 años nos permitió identificar oportunidades de mejora. La Ley 47-25 trae procesos más cortos, efectivos y menos burocráticos, al mismo tiempo que fortalece las sanciones y sigue impulsando el desarrollo de las MIPYMES y las empresas locales en todo el país”, señaló Alburquerque Cedeño al ser entrevistado en el programa “Qué tenemos radio”.

El representante de la DGCP destacó que, además de simplificar procedimientos, la nueva ley incorpora un régimen sancionador más robusto, tanto para funcionarios públicos que incumplan con los procesos, como para proveedores que incurran en irregularidades.

Asimismo, enfatizó que la legislación promueve la transparencia y la confianza ciudadana, garantizando mayores oportunidades de participación para pequeñas y medianas empresas, así como para proveedores de municipios en distintas regiones del país.

El especialista resaltó que esta nueva etapa normativa constituye una herramienta clave para mejorar la gestión de los recursos públicos, robustecer la institucionalidad y abrir nuevas oportunidades de negocios a los emprendedores y oferentes de servicios.

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Asegura nueva ley de Compras y Contrataciones hará los procesos más cortos y efectivos
Asegura nueva ley de Compras y Contrataciones hará los procesos más cortos y efectivos
2 octubre, 2025
Informe de Estados Unidos resalta avances en compras y contrataciones públicas en República Dominicana
Informe de Estados Unidos resalta avances en compras y contrataciones públicas en República Dominicana
27 septiembre, 2025
Así aumentó el gasto de publicidad del Gobierno, según Participación Ciudadana
Así aumentó el gasto de publicidad del Gobierno, según Participación Ciudadana
1 julio, 2025
Licitación de chacabanas en el Mirex: Carlos Pimentel responde
Licitación de chacabanas en el Mirex: Carlos Pimentel responde
28 mayo, 2025
Sobrevaluación medicinas fue de 50% hasta un 137%
Sobrevaluación medicinas fue de 50% hasta un 137%
10 abril, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

De por sí, el partido no es el problema

De por sí, el partido no es el problema

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo