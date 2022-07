Asegura que neurocirugía mínimamente invasiva representa múltiples beneficios para pacientes

Desde hace casi dos décadas, los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), cuentan con el servicio de neurocirugía endovascular, esto ha permitido salvar muchas vidas y evitar discapacidades (secuelas) en miles de pacientes dominicanos.

Así lo explicó Luis Eduardo Suazo, Coordinador de la Unidad de Neurocirugía de CEDIMAT, quien señala que en el país este servicio es pionero en el tratamiento sin cirugía abierta, es decir, a través de cateterismo, para tratar aneurismas y malformaciones arteriovenosas cerebrales, y en los procedimientos de revascularización de arterias dentro del cerebro.

“Los beneficios de utilizar este método son múltiples, como por ejemplo, menos invasión, menor riesgo de infección, disminuye el tiempo de hospitalización, más rápida incorporación a su vida habitual y menor riesgo de mortalidad”, detalla el neurocirujano endovascular en el marco de las Conferencias Magistrales Dr. Juan Manuel Taveras, tituladas Últimos avances en neurociencias.

Suazo sostuvo que CEDIMAT fue la primera institución que dispuso de la neurocirugía mínima invasiva, junto a la combinación de tecnología avanzada, un equipo cualificado e imágenes de primer nivel.

Doctores Jorge Marte, Luis Eduardo Suazo, Diones Rivera, Herwin Speckter, Rafael Fermin

Expositores

Durante sus palabras de apertura, Suazo resaltó la calidad de los conferencistas, figuras de reconocimiento nacional e internacional, como el profesor Richard Mayeux, quien ha dirigido una investigación multidisciplinaria basada en la población de la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados. El reconocido médico internacional presentó su conferencia “Actualización en la investigación y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer”.

Además, participaron especialistas como el doctor Peter Stoeter, neuroradiólogo, quien ha dedicado su vida a la investigación con focos principales en: Distonía de PKAN, Técnicas de imagen en Epilepsia, Gamma Knife y de resonancia magnética del sistema nervioso central, expuso sobre “Advanced methods of magnetic resonance imaging as demonstrated by imaging of PKAN dystonia”; el profesor Bodo Lippitz, nuerocirujano, quien habló sobre “The role of Gamma Knife in the treatment of brain metastases, e Ian Paddick, físico de Cromwell Hospital Londres, con el título “Actualidad y futuro de la radiocirugía en metástasis cerebral”.

Los expositores internacionales presentaron sus conferencias de manera virtual desde países como Alemania y Estados Unidos.

De igual manera, los expositores nacionales: Diones Rivera, neurocirujano de CEDIMAT, quien ofreció las conferencias, Radiocirugía con Gamma Knife en metástasis cerebrales grandes y 27 años de experiencia en neurocirugía mínima invasiva guiada por esterotaxia; Giovanni Ureña, neurocirujano, “Enfermedad mestastásica de la columna vertebral”.

Rafael Fermín, neurorradiólogo, disertó sobre las “Aplicaciones de la secuencia de susceptibilidad magnética (SWI)” y el físico médico, Herwin Speckter, con el tema Radiocirugía hipofraccionada en lesiones periópticas. Un estudio multicéntrico internacional dirigido por la República Dominicana.

Suazo, de su lado, primer neurocirujano endovascular en el país, expuso acerca del tema “Se rompió el aneurisma durante la embolización, ¿qué hacemos?”.

Al evento, realizado en el auditorio del Centro Cardiovascular de CEDIMAT, se dieron cita neurólogos, neurocirujanos, oncólogos, entre otros especialistas de distintas parte del país, así como autoridades del centro.