Aseguran alcalde SDO no ha construido ni una “letrina”

El alcalde del municipio Santo Domingo Oeste ha manejado unos 3 mil 300 millones de pesos durante su fracasada, indolente y fallida gestión, pero ni siquiera puede exhibirle a la población la construcción de una pequeña “letrina”, aseguró el aspirante a esa posición por el Partido Fuerza del Pueblo (FP), diputado Aquilino Serrata (Son).

El tres veces diputado explicó que ha realizado 137 reuniones en los encuentros denominados “Conversando con la Comunidad”, a parte de los recorridos y visitas puntuales para conocer de cerca los principales problemas de los diferentes sectores y barrios de la zona.

“Estamos haciendo recorridos todas las semanas, encuentros y conversando con los munícipes para escuchar de ellos mismo, los problemas que afectan a sus respectivas comunidades, porque no quiero llegar a la Alcaldía a improvisar, sino a buscarle solución con el apoyo de todos a los males que por años los afectan”, puntualizó.

Aquilino Serrata realizó un encuentro en el club de Ciudad Agraria, con ex dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y miembros del Movimiento de Comerciantes y Vendedores de Santo Domingo Oeste, quienes pasaron a respaldar su proyecto político y formar parte de la Fuerza del Pueblo.

“Yo no les voy a quedar mal. Vamos a trabajar, a seguir trabajando para que por fin SDO tenga el alcalde que merece, a un gerente probado. Gracias a Dios estamos limpios, porque en los puestos que hemos ocupado en la administración pública, nosotros hemos demostrado que las cosas se pueden hacer bien”, indicó el aspirante a la Alcaldía de SDO.

De su lado, José Miguel Puello, quién fue asistente y asesor del ex acalde del PRD, Francis Peña, dijo no entender porque el alcalde de SDO no está siendo investigado por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por la violación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.

“En el portal público se puede ver que el alcalde viola esta ley, cuando él segrega las compras, por ejemplo: en enero nos encontramos que dos veces en el mismo mes, compró ataúdes por un monto superior a los 400 mil pesos, pero también en ese mismo mes compró gasoil y combustible dos veces”, indicó.

Asimismo, refirió que se licitaron doce vallas, más seis bajantes para promocionar publicidad municipal y gubernamental del municipio, sin embargo todavía no se han instalado, pero sospechosamente ya se han colocado las vallas de los candidatos del PRM en cada una de las aceras y esquinas violando los espacios públicos y las aéreas verdes.

En el acto también tomó la palabra, Plutarco Jáquez, ex secretario General del ex alcalde, Francisco Peña, quien destacó la honestidad y la gerencia demostrada por Aquilino Serrata al frente de la administración pública.

Participaron en la actividad Alex Ramírez, director Operativo del Proyecto: Carlos de la Cruz, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vendedores de SDO; Rafaela Medina, ex secretaría General del PRD, así como varios aspirantes a diputados y regidores, entre otros importantes dirigentes de la FP.