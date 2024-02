Aseguran que Usher y Justin Bieber podrían compartir escenario en show de medio tiempo del Super Bowl 2024

Todo parece indicar que el rey del R&B, Usher, está preparando los últimos detalles para su histórica presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2024, a celebrarse este domingo 11 de febrero.

Según TMZ, el cantante convocó a Justin Bieber, y éste estaría a un paso de hacer una aparición sorpresa en el espectáculo para interpretar su éxito colaborativo de 2010 Somebody To Love.

De acuerdo con el mencionado portal de entretenimiento, Usher, quien ha guiado la carrera de Justin Bieber desde sus inicios, ha conversado directamente con el cantante canadiense sobre la posibilidad de compartir el escenario en el show de medio tiempo del Super Bowl. Esta iniciativa, sin la participación de intermediarios o asesores, refleja la estrecha relación que existe entre ambos artistas.

A pesar de que el resultado de estas conversaciones aún no se ha revelado, fuentes cercanas afirman que el intérprete de 45 años está especialmente interesado en contar con Bieber para el show.

La estrecha relación entre Bieber y Usher, forjada a través de años de mentoría y colaboración, aumenta las posibilidades de una actuación conjunta en el evento deportivo más visto de Estados Unidos.

Justin Bieber, por su parte, ha reducido drásticamente sus apariciones en vivo después de cancelar definitivamente su “Justice World Tour” en marzo de 2023, debido al diagnóstico del síndrome de Ramsay Hunt. Sin embargo, ha participado en eventos selectos, incluyendo una reciente actuación en el fin de semana de las estrellas de la NHL en Toronto.

Lo que padece el cantante de 29 años es una rara afección, provocada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis parcial del rostro. “Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara”, contaba Bieber en 2022 en un video subido a sus redes sociales.

“A principios de este año, hice pública mi batalla con el Síndrome de Ramsay Hunt, por el que mi cara se encontraba parcialmente paralizada”, indicó Bieber un día después de actuar en el festival brasileño Rock in Rio 2022, y mencionó que debía hacer una pausa porque su salud es “prioritaria en estos momentos”.

En la antesala del Super Bowl LVIII, Usher ha deslumbrado a sus seguidores con un emocionante avance de su actuación a través de un inédito cortometraje de 7 minutos, patrocinado por Apple Music. La película, una ingeniosa parodia de la famosa cinta The Hangover, sigue el alocado viaje de sus compañeros raperos Ludacris, Lil Jon y Taraji P. Henson por Las Vegas buscando al cantante de DJ Got Us Fallin’.