  Asesinan a alcalde hondureño que buscaba la reelección en noviembre

El alcalde del municipio hondureño de San Isidro, Francisco Martínez, quien aspiraba a la reelección por el opositor Partido Nacional, fue hallado muerto en las cercanías de un campo de fútbol en la ciudad de Siguatepeque, en la zona central del país, informó este jueves una fuente oficial y familiares.

Según versiones preliminares, Martínez fue obligado el miércoles a subir por la fuerza a un vehículo y, horas después, su cuerpo sin vida fue abandonado en el lugar del hallazgo.

Su cadáver fue trasladado esa misma noche al Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, en Tegucigalpa, para realizarle la autopsia. El cuerpo fue entregado este jueves a sus familiares, quienes claman por justicia y piden que el asesinato no quede en la impunidad. “No sabíamos que tenía enemigos.

No entendemos qué fue lo que pasó, ni por qué lo mataron”, expresó a la prensa una prima del alcalde, quien solicitó mantenerse en el anonimato.

Las autoridades aún no han determinado el móvil del crimen. No obstante, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez, declaró a medios locales que no se descarta que el asesinato esté vinculado a “una venganza o a un motivo personal».

La muerte de Francisco Martínez ocurre en el marco de las elecciones generales que se celebrarán en Honduras el 30 de noviembre próximo. En los comicios, más de seis millones de hondureños elegirán al nuevo presidente del país, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes y 298 corporaciones municipales.