Asesinan a puñaladas presunto dominicano en el Alto Manhattan

  • Ramón Mercedes
Asesinan a puñaladas presunto dominicano en el Alto Manhattan

Nueva York. Cuatro desconocidos vestidos de negro apuñalaron a un hombre, presuntamente dominicano, frente al 141 de la avenida Nagle, entre las calles Arden y Thayer, en el sector Inwood en el Alto Manhattan, causándole la muerte.

La policía persigue activamente a los victimarios que cometieron el hecho a eso de las 4:25 de la madrugada de este domingo.

Según fuentes policiales, los oficiales del Precinto 34 recibieron una llamada al 911 informando de un asalto en curso afuera de un bar, ubicado en la referida avenida.

Lee más: Candidato republicano alcaldía NYC sostiene encuentro con dominicanos en Alto Manhattan

Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a un hombre no identificado con varias puñaladas. Los servicios de emergencias médicas llevaron a la víctima al Hospital Harlem, donde fue declarado muerto.

No se han realizado arrestos y la investigación continúa en curso, dijeron fuentes policiales.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

También puede enviar sus pistas a través del sitio web de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en @NYPDTips.

Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Asesinan a puñaladas presunto dominicano en el Alto Manhattan
Asesinan a puñaladas presunto dominicano en el Alto Manhattan
22 septiembre, 2025
Convocan marcha en Alto Manhattan a favor de inmigrantes
Convocan marcha en Alto Manhattan a favor de inmigrantes
22 septiembre, 2025
Prensa hispana en NJ y RD se hacen eco de agresión contra vehículo cónsul dominicano
Prensa hispana en NJ y RD se hacen eco de agresión contra vehículo cónsul dominicano
19 septiembre, 2025
Consulado Dominicano en México fortalece vínculos con la comunidad en Mérida y Cancún
Consulado Dominicano en México fortalece vínculos con la comunidad en Mérida y Cancún
9 septiembre, 2025
Gobierno dominicano realiza primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas
Gobierno dominicano realiza primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas
9 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

Los «300 con Leonel» reciben a su líder al llegar NYC a media noche este sábado por JFK

Los «300 con Leonel» reciben a su líder al llegar NYC a media noche este sábado por JFK

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo