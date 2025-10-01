Ciudad de México. El estilista Miguel de la Mora, reconocido por trabajar con estrellas como las cantantes Kenia Os y Ángela Aguilar, fue asesinado a tiros la noche del lunes, en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México, por lo que autoridades capitalinas ya han iniciado la investigación.

De acuerdo con versiones de medios locales, el hombre de 28 años, y quien era conocido como ‘Micky Hair’ fue atacado alrededor de las 23-00 hora local (05-00 GMT del martes) en el exterior de su estética, ubicada en la Avenida Presidenta Masaryk, una de las más vías más exclusivas de la Ciudad de México, famosa por albergar boutiques de lujo, restaurantes de prestigio y tiendas de alta gama.

Según la versión oficial compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los agresores viajaban en una motocicleta y el ataque fue directo hacia el estilista.

La SSC informó que, junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se realizan investigaciones a partir del análisis de cámaras de videovigilancia.

Hasta ahora no se ha dado a conocer si existen detenidos ni cuál sería el móvil del asesinato.

Por su parte, Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, demarcación donde ocurrió el crimen, confirmó en sus redes sociales que el homicidio del estilista no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo.

“Los agresores huyeron en una moto. SSC y la Fiscalía están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables”, apuntó.

Tras el crimen, el cuerpo sin vida del reconocido estilista quedó tirado sobre las escaleras del establecimiento.

Horas antes de su asesinato, en sus redes sociales De la Mora, quien era originario de Jalisco (oeste de México), invitó a sus seguidores a participar en una dinámica para ganar una experiencia completa de belleza, valuada en más de 200.000 pesos (unos 11.000 dólares).

Según el reportero Carlos Jiménez, el estilista había denunciado amenazas por parte de un individuo identificado como Eduardo E. quien tenía prohibido “intimidarlo o molestarlo”, por lo que sería uno de los principales sospechosos del crimen.

El estilista era propietario de las estéticas Micky’s Hair, con una sede en Guadalajara y otra en Ciudad de México, donde atendía a artistas, influencers y reinas de belleza.

En su cuenta de Instagram contaba con más de 177.000 seguidores y presumía de lujos y viajes, así como de su trabajo.