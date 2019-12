Asesinato de Claudio Guerra sorprende al Ensanche Luperón

En el Ensanche Luperón, Distrito Nacional, los residentes de la zona donde se cruzan las calles 35 Este y 6 Norte se mostraron sorprendidos con el asesinato a tiros del joven Claudio Guerra, de 34 años, mientras compartía con unos amigos, a manos de un hombre que no ha sido detenido ni identificado.

El ambiente de normalidad en la barriada trata de reponerse ante el hecho de sangre, mientras los que conocían a Guerra, aunque se negaron a hablar con los medios, comentaban que este en pocas ocasiones hacía vida nocturna y que no estaba ligado a César El Abusador, como se dijo en las redes sociales.

“Te puedo decir que era un tipo de no andar mucho en la calle. A veces lo encontraba en su casa a las 9:00 de la noche recogido”, dijo uno de los dueños de negocios de la zona, quien conocía a Guerra.

Algunos de los jóvenes del barrio expresaron que la gente tiene temor de decir algo, porque luego “la Policía los viene a buscar”.

“Te voy a montar la real. Si uno viene y dice algo, luego viene la Policía y montan a uno. Por eso to’ el mundazo anda en para”, expresó un joven mientras mostraba vídeos de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos.

Según informaciones recopiladas, el cadáver de Guerra era velado desde ayer en la tarde en la funeraria San Pedro, que está ubicada en la calle Josefa Brea.

“Estamos trabajando en la identificación del homicida y del conductor de la motocicleta para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales”, dijo el vocero de la Policía, coronel Frank Félix Durán.

La Policía Nacional informó que trabaja en la búsqueda y captura de los implicados en la muerte de Claudio Guerra.

El organismo reportó que al ser depurado en sus archivos, apareció que Claudio Guerra (a) La Bamba figura con antecedentes por robo y violación a la Ley de Drogas.

Quiénes, por qué

Según la Policía, Guerra, quien residía en el Ensanche Capotillo, Distrito Nacional, recibió múltiples impactos de bala por la espalda. Sus victimarios siguen prófugos. Versiones de testigos del hecho indican que vieron a un desconocido dispararle y huir a pie donde lo esperaba otra persona y escaparon luego en una motocicleta.