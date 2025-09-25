Asesinato del abogado Albert Joseph desata protestas y bloqueos en Juana Méndez, Haití

Decenas de personas protagonizaron la mañana de este jueves una enérgica protesta, bloqueando la carretera nacional número 6, a la altura del puente Ti River, en Juana Méndez, con neumáticos incendiados, en demanda de justicia por el asesinato a tiros del abogado Albert Joseph.

Según reportaron medios locales, miembros de la Policía Nacional de Haití se presentaron en el lugar para restablecer el tránsito vehicular. El Departamento de Justicia de Haití investiga el caso, mientras se espera que las protestas continúen.

De acuerdo con versiones preliminares, un individuo no identificado llegó en motocicleta y disparó varias veces a la cabeza del abogado frente al banco comercial BUH de Juana Méndez, hecho ocurrido ayer.

