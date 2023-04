Asesino de Chantal Jiménez había intentado matarla en otra ocasión

«Yo lo quería pila, pero me traicionó», dijo el padre de Chantal

Jensy Graciano, el asesino de la youtuber Chantal Jiménez, había sido detenido porque intentó matarla de un disparo en otra ocasión, pero salió libre por gestiones de los familiares de la víctima.

Roque Jiménez, padre Chantal, dijo que él gestionó que lo soltaran porque le aseguró «que ya no había na´» en contra de su hija.

El proteginor narró que el asesino, que se quitó la vida luego del trágico hecho del pasado Sábado Santo, le había asegurado que él iba a irse y separarse de su hija definitivamente.

«Ella me puso una orden de alejamiento y ya, eso se quedó ahí. Y yo le dije, no Jensy, las cosas deben quedarse así porque entre ustedes no puede haber más nada, porque imagínate, todo es un problema. Vamos a resolver porque yo no quiero que usted mañana cometa una locura. A ese hombre yo lo quería pila, pero me traicionó», dijo entre lágrimas el padre de Chantal a periodistas de CDN.

Los cuerpos de Chantal y Jensy fueron hallados en su residencia el Sábado Santo en un charco de sangre. La tragedia ha consternado al país.

Psiquiatra dice es importante conocer características de personas obsesivas en una relación

Al respecto, el psiquiatra Luis Ortega manifestó este domingo que es importante conocer las características de una persona obsesiva dentro de una relación, para prevenir tragedias como la de la comunicadora Chantal.

El especialista en la conducta aclaró que existe una delgada línea entre el amor y la obsesión. «Chantal fue víctima de la obsesión de su expareja, lo que lamentablemente resultó en su muerte», resaltó Ortega.

Las características de una persona obsesiva

El también director del Centro Integral de salud mental Psikids, especificó que una persona obsesiva tiende a tener una necesidad de controlar a su pareja, es posesiva y celosa, buscan estar al tanto de lo que hace su pareja y con quien habla.

Dijo además, que estos individuos pueden mostrar signos de inseguridad, dependencia emocional y falta de confianza en sí mismos y en su pareja.

Asimismo, también pueden ser personas extremadamente manipuladoras, que utilizan tácticas emocionales para mantener a la pareja bajo su control. Pueden amenazar con hacer daño así mismos, o a su esposa o compañera si esta no cumple con sus expectativas, o si intenta terminar la relación.

El psiquiatra aclaró que es importante que las autoridades se tomen más en serio las órdenes de alejamiento y que se aseguren de su cumplimiento.

¿Qué hacer?

Ortega exhortó que, para reducir este tipo de hechos como el de la comunicadora Chantal, se deben establecer límites claros desde el principio, si se está en una relación con signos de obsesión.

Manifestó que es ideal hacerle saber a la otra persona que no se tolerará comportamientos obsesivos o celosos, y si la situación empeora se debe buscar ayuda profesional.

Luis Ortega, explicó además, que si una mujer siente que está en peligro, en una situación similar a la de Chantal Jiménez, debe buscar ayuda inmediata y llamar a la línea especializada en casos de violencia doméstica.