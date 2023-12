Asesor de Abinader repudia campaña sucia contra Omar Fernández

Santo Domingo.- El consultor político colombiano, Mauricio de Vengoechea, quien en la actualidad asesora al presidente Luis Abinader, manifestó que repudia la campaña sucia que se ha escenificado contra el candidato a senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández.

“Para quienes no me conocen bien, no comparto y de hecho rechazo, ataques contra Omar Fernández”, expresó en su cuenta de X (antiguo Twitter).

“Los votos no se ganan destruyendo sino proponiendo” expuso el asesor del Gobierno que encabeza Luis Abinader al referirse a los desmanes en contra del diputado.

En esa misma dirección se expresó el diputado oficialista, Eugenio Cedeño, quien manifestó que debe haber mejor manera de combatir a Omar Fernández.

Más temprano, la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, también defendió de ataques personales provenientes de sus adversarios al diputado, lo que fue seguido por senadores y diputados del bloque opositor Rescate RD.