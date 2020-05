Así celebra Margarita Cedeño su cumpleaños

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, celebró ayer su cumpleaños número 55 en su hogar y de una forma diferente por la pandemia del coronavirus.

Cedeño cantó “cumpleaños feliz” y se abrazó a sí misma, mientras que era aplaudida por parte de sus familiares.

En un video que circula en las redes sociales se puede observar a la vicepresidenta muy alegre de poder festejar otro año más de vida.

También aprovechó para enviar un mensaje a todos los trabajadores en su día.

“Mi cumpleaños coincide con el #DiaDelTrabajador. Me lo he pasado como más me gusta, poniendo todo mi esfuerzo para un mejor país, de más oportunidades para todos. Celebro junto a los corazones de cada trabajador ¡Pronto volverán las celebraciones! ¡Dios los bendice!”, expresó la funcionaria a través de su cuenta de Twitter.