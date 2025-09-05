Así es el Galaxy S25 FE: la apuesta de Samsung a AI y funciones premium

Samsung Electronics Co., Ltd. ha lanzado Galaxy S25 FE, la última y accesible incorporación a la línea Galaxy S25. Equipado con One UI 8, la última experiencia de Galaxy AI, Galaxy S25 FE ofrece un compañero de IA personalizado con capacidades multimodales.

Diseñado para desbloquear nuevos niveles de creatividad, Galaxy S25 FE ofrece potentes herramientas de edición con IA como Generative Edit y Instant Slow-mo, mientras que una cámara frontal mejorada de 12 MP, impulsada por ProVisual Engine impulsado por IA, presenta una experiencia de selfie mejorada. Una batería de 4,900 mAh y una cámara de vapor más de un 10% más grande ofrecen un rendimiento fluido y con capacidad de respuesta con soporte de carga por cable de 45 W, lo que garantiza que los usuarios puedan mantenerse creativos, entretenidos y conectados mientras están en movimiento.

«Galaxy S25 FE desempeña un rol importante como puerta de entrada al amplio ecosistema Galaxy AI, lo que hace que estas experiencias sean más accesibles para un mayor número de usuarios», afirmó Jay Kim, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Customer Experience Office, Mobile eXperience Business de Samsung Electronics. «Con experiencias de IA personalizadas ampliadas y herramientas de fotografía y edición basadas en IA, Galaxy S25 FE permite a más personas disfrutar de mayor comodidad y creatividad en su vida cotidiana».

Experiencias cotidianas fluidas, impulsadas por IA

Con Galaxy AI integrada en Galaxy S25 FE y optimizada por One UI 8 y agentes de IA multimodales, más usuarios ingresarán a una nueva era de interacción natural y sin esfuerzo, donde la voz, el tacto y la entrada visual se combinan para simplificar y mejorar las tareas cotidianas haciéndolas aún más intuitivas.

Gémini Live permite conversaciones visuales en tiempo real mejoradas con IA multimodal, lo que permite que el dispositivo vea lo que ven los usuarios y facilita la formulación de preguntas contextuales. Si necesitas ayuda para decidir qué empacar para tu próximo viaje, simplemente apunta tu cámara a dos conjuntos y pregunta: «¿Qué conjunto es mejor para el clima de Seúl?» Gémini responde de forma natural, ofreciendo una guía inteligente y conversacional que complementa perfectamente tu vida cotidiana.

Now Bar muestra información útil en el momento justo, directamente desde la pantalla de bloqueo. Muestra actualizaciones relevantes e incluso se puede personalizar para mostrar notificaciones en vivo, música, modos y rutinas, y más. Now Brief proporciona actualizaciones diarias personalizadas, incluyendo tráfico, recordatorios, eventos del calendario y resúmenes de fitness.

Con Marcar para buscar con Google, los consejos sobre juegos aparecen exactamente cuándo y dónde los necesitas. Simplemente rodea con un círculo un elemento o desafío en la pantalla para acceder a consejos y tácticas, todo en una vista flotante que mantiene tu juego ininterrumpido.

Estas herramientas inteligentes están diseñadas para mejorar la comunicación, aumentar la productividad y agilizar las interacciones diarias, todo ello adaptándose a las necesidades individuales de cada usuario. Además, están respaldadas por protecciones completamente nuevas para funciones personalizadas impulsadas por IA.

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) crea entornos de almacenamiento cifrados y específicos para cada aplicación dentro del área de almacenamiento seguro del dispositivo, lo que garantiza que cada aplicación solo pueda acceder a su propia información confidencial. KEEP es compatible con Personal Data Engine (PDE) de Galaxy para mantener los datos y preferencias del usuario completamente en el dispositivo y protegidos por Knox Vault. Juntas, estas soluciones garantizan una seguridad y privacidad reforzadas en un panorama digital en rápida evolución.

Creado para potenciar la creatividad en todos los niveles

Galaxy S25 FE ofrece una experiencia de cámara premium gracias a las últimas funciones impulsadas por IA de ProVisual Engine y una cámara frontal mejorada de 12 MP que capta selfies cautivadoras con claridad mejorada. También eleva la reconocida función Nightografía de Galaxy: El modo Bajo ruido mejora la calidad de las tomas nocturnas, mientras que Super HDR en video muestra colores y contrastes realistas en cada cuadro. Photo Assist mejora la edición en el dispositivo con una precisión sin esfuerzo, impulsando la creatividad del usuario y dando vida a sus visiones sin problemas.

Generative Edit detecta automáticamente a los transeúntes en el fondo de las fotos y recomienda de forma proactiva qué eliminar, suprimiendo la necesidad de realizar selecciones y ediciones manuales, mientras que Portrait Studio permite a los usuarios crear avatares personalizados con expresiones faciales más reales.

Instant Slow-mo permite revivir momentos de videos favoritos de una manera más envolvente, transformando cualquier clip en cámara lenta con solo un toque.

permite revivir momentos de videos favoritos de una manera más envolvente, transformando cualquier clip en cámara lenta con solo un toque. Audio Eraser ofrece una forma conveniente de limpiar el ruido en los videos al aislar elementos de audio específicos, como voces, música, viento, naturaleza ambiental, ruido de multitudes e interferencia de fondo, brindando a los usuarios un control preciso sobre qué reducir o eliminar por completo. Auto Trim en Galaxy S25 FE, agiliza el proceso de edición de video al seleccionar automáticamente los mejores momentos de tu material grabado.

Rendimiento fiable, diseño refinado

Desde la productividad de rutina hasta los flujos de trabajo creativos, Galaxy S25 FE optimiza cada interacción. Galaxy S25 FE ofrece un rendimiento fiable, ya sea para streaming, multitarea o edición.

Una batería de 4.900 mAh permite realizar las tareas cotidianas, mientras que la carga por cable de 45 W permite un uso prolongado y cargas más rápidas.

El procesamiento de IA funciona con fluidez gracias a una cámara de vapor un 10% más grande que permite una gestión térmica eficiente.

Galaxy S25 FE refleja el diseño característico de la serie Galaxy S25, con una construcción delgada y liviana que se siente tan bien como se ve.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz ofrece imágenes fluidas y envolventes, mientras que el nuevo marco de aluminio Armor mejorado brinda mayor durabilidad y un acabado más refinado.

Galaxy S25 FE refleja la forma icónica de la serie Galaxy S con un toque de personalidad divertida, disponible en una gama de colores atrevidos y expresivos: Icyblue, Jetblack, azul marino y blanco.

Siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad garantizan un rendimiento fiable y optimizado que dura más.

Para aquellos que buscan combinar estas imágenes con el último sonido de alta calidad, pueden vincular Galaxy S25 FE con los nuevos Galaxy Buds3 FE para disfrutar de una conectividad perfecta y la experiencia de entretenimiento móvil envolvente de Galaxy.

One UI 8 también estará disponible en más dispositivos, incluida la serie completa Galaxy S25, con actualizaciones a partir de este mes.

Disponibilidad

Galaxy S25 FE está disponible desde del 4 de septiembre en determinados mercados e incluirá seis meses del plan Google AI Pro con mayor acceso a funciones de Gemini, Flow, NotebookLM y mucho más. Para más información sobre la serie Galaxy S25 FE, visita: Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com o Samsung.com.