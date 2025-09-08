En fotos: así es la primera Galería de Presas de la República Dominicana, inaugurada por el Indrhi

  • Hoy
En fotos: así es la primera Galería de Presas de la República Dominicana, inaugurada por el Indrhi

En el marco de la conmemoración de su 60 aniversario, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) dejó inaugurada la primera Galería de Presas de la República Dominicana, un espacio con imágenes e informaciones puntuales sobre los embalses, resaltando la importancia de dichas infraestructuras hidráulicas para la gestión sostenible del agua.

Durante la develación de las imágenes, director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, expuso datos técnicos y descripciones de 16 presas emblemáticas ubicadas en las diferentes cuencas hidrográficas, poniendo en relieve su rol estratégico en el abastecimiento de agua potable, el riego agrícola, la producción de energía y la protección contra inundaciones. Refirió que en el país se han construido 40 embalses, entre pequeñas, medianas y grandes presas, cuya información técnica es de dominio público en el portal institucional del Indrhi. 

“Con esta nueva galería, el gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader reafirma su compromiso con la educación hídrica y la gestión responsable del agua en beneficio del país”, ratificó el funcionario.

6 FOTO

Otros importantes detalles técnicos sobre estas obras de captación y almacenamiento fueron ofrecidos por Josefina Turbides, encargada del departamento de Presas del Indrhi, y Raúl Pérez, director de Planificación y Desarrollo Hídrico en la entidad.

5 FOTO

En la actividad, los invitados participaron de una dinámica e interactiva trivia que puso a prueba sus conocimientos sobre el recurso hídrico, embalses, y el papel del Indrhi. Además, como parte de la jornada, la entidad entregó material informativo sobre de las presas y realizó la proyección de audiovisuales con datos sobre las infraestructuras.

Refirieron que la inauguración de este nuevo espacio se suma al programa Cultura del Agua del INDRHI, el cual integra diversas iniciativas educativas como la Sala del Agua, área destinada a la formación de estudiantes de todos los niveles y grupos de la sociedad civil.

Al evento asistieron autoridades del sector agua y personalidades del ámbito gubernamental como Ygnacio Camacho, presidente del Tribunal Superior Electoral junto a los magistrados Pedro Pablo Yermenos, Hermenegilda Del Rosario y Fernando Ortega. Estuvo Rafael Salazar, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Egehid; Wascar Martínez, subdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, y Enrique Rosario, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, entre otros.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

En fotos: así es la primera Galería de Presas de la República Dominicana, inaugurada por el Indrhi
En fotos: así es la primera Galería de Presas de la República Dominicana, inaugurada por el Indrhi
8 septiembre, 2025
Cómo se celebra la Semana Mundial del Agua en RD y qué busca concientizar  
Cómo se celebra la Semana Mundial del Agua en RD y qué busca concientizar  
26 agosto, 2025
Indrhi restablece servicio en canales riego de Santiago
Indrhi restablece servicio en canales riego de Santiago
11 agosto, 2025
TSA ordena a Indrhi pagara periodista RD$614,172
TSA ordena a Indrhi pagara periodista RD$614,172
18 julio, 2025
Indrhi afirma Montegrande no tiene daños
Indrhi afirma Montegrande no tiene daños
12 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Sammy, el amigo de la prensa

Sammy, el amigo de la prensa

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo