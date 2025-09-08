En el marco de la conmemoración de su 60 aniversario, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) dejó inaugurada la primera Galería de Presas de la República Dominicana, un espacio con imágenes e informaciones puntuales sobre los embalses, resaltando la importancia de dichas infraestructuras hidráulicas para la gestión sostenible del agua.

Durante la develación de las imágenes, director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, expuso datos técnicos y descripciones de 16 presas emblemáticas ubicadas en las diferentes cuencas hidrográficas, poniendo en relieve su rol estratégico en el abastecimiento de agua potable, el riego agrícola, la producción de energía y la protección contra inundaciones. Refirió que en el país se han construido 40 embalses, entre pequeñas, medianas y grandes presas, cuya información técnica es de dominio público en el portal institucional del Indrhi.

“Con esta nueva galería, el gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader reafirma su compromiso con la educación hídrica y la gestión responsable del agua en beneficio del país”, ratificó el funcionario.

Otros importantes detalles técnicos sobre estas obras de captación y almacenamiento fueron ofrecidos por Josefina Turbides, encargada del departamento de Presas del Indrhi, y Raúl Pérez, director de Planificación y Desarrollo Hídrico en la entidad.

En la actividad, los invitados participaron de una dinámica e interactiva trivia que puso a prueba sus conocimientos sobre el recurso hídrico, embalses, y el papel del Indrhi. Además, como parte de la jornada, la entidad entregó material informativo sobre de las presas y realizó la proyección de audiovisuales con datos sobre las infraestructuras.

Refirieron que la inauguración de este nuevo espacio se suma al programa Cultura del Agua del INDRHI, el cual integra diversas iniciativas educativas como la Sala del Agua, área destinada a la formación de estudiantes de todos los niveles y grupos de la sociedad civil.

Al evento asistieron autoridades del sector agua y personalidades del ámbito gubernamental como Ygnacio Camacho, presidente del Tribunal Superior Electoral junto a los magistrados Pedro Pablo Yermenos, Hermenegilda Del Rosario y Fernando Ortega. Estuvo Rafael Salazar, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Egehid; Wascar Martínez, subdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, y Enrique Rosario, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, entre otros.