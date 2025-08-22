Así está el dólar en RD hasta el 25 de agosto

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha publicado las tasas oficiales de cambio del dólar estadounidense vigentes hasta el lunes 25 de agosto de 2025, marcando una ligera estabilidad en el mercado cambiario nacional.

Según el informe oficial:

Tasa de compra: RD$62.53

Tasa de venta: RD$62.93

Estas cifras reflejan una leve variación respecto a semanas anteriores, en las que el dólar había mostrado movimientos más marcados. La estabilidad actual responde, según analistas financieros, a una combinación de factores como el control de la inflación, el comportamiento de las reservas internacionales y las políticas monetarias implementadas por el BCRD.

La estabilidad del tipo de cambio tiene implicaciones directas en sectores clave como:

Importaciones: Empresas que dependen de productos extranjeros pueden planificar con mayor certeza sus costos.

Empresas que dependen de productos extranjeros pueden planificar con mayor certeza sus costos. Remesas: Las familias que reciben dinero desde el exterior verán poca variación en el monto recibido.

Las familias que reciben dinero desde el exterior verán poca variación en el monto recibido. Turismo y comercio: Un dólar estable favorece la competitividad de los servicios turísticos y la inversión extranjera.

Un dólar estable favorece la competitividad de los servicios turísticos y la inversión extranjera.

Economistas locales señalan que mantener el tipo de cambio dentro de un rango controlado es esencial para preservar la confianza en el sistema financiero. “La política cambiaria del Banco Central ha sido prudente y efectiva en contener presiones externas”, comentó una fuente del sector bancario.

Próxima actualización

El Banco Central actualizará nuevamente las tasas oficiales el martes 26 de agosto, en función del comportamiento del mercado internacional y las condiciones macroeconómicas locales.