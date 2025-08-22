Así está el dólar en RD hasta el 25 de agosto

Así está el dólar en RD hasta el 25 de agosto

Así amanece el precio del dólar este lunes 7 de abril

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha publicado las tasas oficiales de cambio del dólar estadounidense vigentes hasta el lunes 25 de agosto de 2025, marcando una ligera estabilidad en el mercado cambiario nacional.

Según el informe oficial:

Tasa de compra: RD$62.53

Tasa de venta: RD$62.93

Estas cifras reflejan una leve variación respecto a semanas anteriores, en las que el dólar había mostrado movimientos más marcados. La estabilidad actual responde, según analistas financieros, a una combinación de factores como el control de la inflación, el comportamiento de las reservas internacionales y las políticas monetarias implementadas por el BCRD.

La estabilidad del tipo de cambio tiene implicaciones directas en sectores clave como:

  • Importaciones: Empresas que dependen de productos extranjeros pueden planificar con mayor certeza sus costos.
  • Remesas: Las familias que reciben dinero desde el exterior verán poca variación en el monto recibido.
  • Turismo y comercio: Un dólar estable favorece la competitividad de los servicios turísticos y la inversión extranjera.

Economistas locales señalan que mantener el tipo de cambio dentro de un rango controlado es esencial para preservar la confianza en el sistema financiero. “La política cambiaria del Banco Central ha sido prudente y efectiva en contener presiones externas”, comentó una fuente del sector bancario.

Próxima actualización

El Banco Central actualizará nuevamente las tasas oficiales el martes 26 de agosto, en función del comportamiento del mercado internacional y las condiciones macroeconómicas locales.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Así está el dólar en RD hasta el 25 de agosto
Así está el dólar en RD hasta el 25 de agosto
22 agosto, 2025
¿Pensando ir al cine? Estas son las películas en cartelera en República Dominicana  
¿Pensando ir al cine? Estas son las películas en cartelera en República Dominicana  
22 agosto, 2025
A cómo está el dólar en República Dominicana hoy, 21 de agosto
A cómo está el dólar en República Dominicana hoy, 21 de agosto
21 agosto, 2025
El dólar en República Dominicana: así se compra y vende este 20 de agosto
El dólar en República Dominicana: así se compra y vende este 20 de agosto
20 agosto, 2025
Guía clara sobre las vacaciones laborales en República Dominicana
Guía clara sobre las vacaciones laborales en República Dominicana
19 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Llegan los Juegos Escolares

Llegan los Juegos Escolares

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo