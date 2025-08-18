Así está el dólar este lunes 18 de agosto del 2025

Así está el dólar este lunes 18 de agosto del 2025

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 15 de agosto de 2025, son de RD$61.4077/US$ y RD$62.3151/US$.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 18 de agosto de 2025, en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Dólar (Fuente externa)

Lee más: A cómo está el dólar hoy en República Dominicana y otras divisas

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Captura de pantalla 2025 08 18 064643
