Así está el dólar y el euro de este 3 de octubre 2025

  • Hoy
Así está el dólar y el euro de este 3 de octubre 2025

Dólar

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 02 de octubre de 2025, son de RD$62.3541/US$ y RD$62.8081/USS, respectivamente.

Mientras, que el euro está a 73.29 pesos.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 03 de octubre de 2025.

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

1 1

Lee más: Dólar

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Dólares
Dólares

También leer: Precio del dólar para hoy en la República Dominicana

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Así está el dólar y el euro de este 3 de octubre 2025
Así está el dólar y el euro de este 3 de octubre 2025
3 octubre, 2025
Octubre mes de la salud oral
Octubre mes de la salud oral
3 octubre, 2025
Precio del dólar de este jueves 2 de octubre 2025
Precio del dólar de este jueves 2 de octubre 2025
2 octubre, 2025
El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025
El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025
2 octubre, 2025
5 curiosidades del mes de octubre 
5 curiosidades del mes de octubre 
1 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

Cosas veredes

Cosas veredes

Celebran en el país el 76 aniversario de la Fundación de la República China con gran despliegue de su cultura

Celebran en el país el 76 aniversario de la Fundación de la República China con gran despliegue de su cultura

Por una justicia que no le falle más a los niños

Por una justicia que no le falle más a los niños

La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez

La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez

Edición impresa, jueves 02 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 02 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo