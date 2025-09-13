Así están las tasas del dólar en la República Dominicana hasta el 15 de septiembre

Así están las tasas del dólar en la República Dominicana hasta el 15 de septiembre

El Banco Central de la República Dominicana anunció las tasas de referencia para la compra y venta del dólar estadounidense, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

De acuerdo con la institución, la tasa de compra se ubicó en RD$62.5066 por cada dólar, mientras que la tasa de venta cerró en RD$63.1604. Estas cifras, obtenidas como promedio ponderado de las transacciones del mercado spot —efectivo, transferencias y cheques—, estarán vigentes hasta el próximo lunes 15 de septiembre.

El Banco Central aclaró que dichas tasas excluyen las operaciones realizadas en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, recordó que, según la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra establecida servirá como referencia para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.

