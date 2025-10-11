Así estuvo la frontera: imágenes del recorrido del Comandante del Ejército por la zona limítrofe

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido de supervisión por cuatro provincias de la línea fronteriza, donde aprovechó para sostener encuentros con algunas autoridades civiles de la zona limítrofe con el vecino Haití.

El recorrido inició en la Fortaleza “El Rodeo”, sede del 14to. Batallón de Infantería con asiento en Jimaní, provincia Independencia, donde luego de dirigirse a las tropas, acudió a las oficinas de la gobernación provincial para sostener un encuentro con la gobernadora local Sra. Mercedes Novas.

En esa provincia aprovechó para visitar el paso fronterizo de Mal Paso, para luego recorrer el tramo de la verja fronteriza construido en esa zona colocado bajo responsabilidad del Ejército, trayecto en el que se detuvo a conversar con los soldados asignados a la seguridad de la franja fronteriza, visitando los Destacamentos La 248 y La 40, así como para sobrevolar el de Tierra Virgen, actualmente en proceso de reconstrucción.

WhatsApp Image 2025 10 10 at 5.53.23 PM

Posteriormente se trasladó a la provincia Elías Piña, donde visitó el asiento del 11vo. Batallón de Infantería. En esa unidad supervisó el avance de la construcción de un nuevo helipuerto, para posteriormente sostener un encuentro en la sede de la gobernación provincial con su titular la Sra. Migdalis De los Santos.

La visita a esa provincia concluyó de igual manera con la visita al paso fronterizo El Carrizal-Belladere, desde donde prosiguió a supervisar la seguridad del área de la verja perimetral construida en esa zona, bajo responsabilidad del Ejército.

Desde Elías Piña el Comandante General del Ejército se dirigió hasta la provincia Dajabón, donde visitó las instalaciones del 10mo. Batallón de Infantería, donde luego de dirigirse a las tropas visitó la gobernación provincial donde sostuvo un encuentro con su titular, la Sra. Severina Gil.

WhatsApp Image 2025 10 10 at 5.53.24 PM

En Dajabón, igualmente visitó el paso fronterizo, para luego recorrer en compañía de los comandantes locales, la verja perimetral, donde igualmente conversó con los soldados asignados a la seguridad fronteriza, incluyendo los destacados en el Puesto Libertador.

El recorrido concluyó en la fortaleza San Fernando en Montecristi, asiento de la 15ta. Compañía de infantería del Ejército de República Dominicana, donde realizó una evaluación de las instalaciones, con miras a su ampliación, ya que dentro de los proyectos de la institución se encuentra elevar esa unidad a nivel batallón, para incrementar la presencia militar y establecer mayores controles en la zona.

Finalmente, sostuvo un encuentro con la gobernadora provincial, Sra. Leissa Cruz, para luego recorrer la verja perimetral y supervisar los puestos de seguridad establecidos a lo largo de la misma.

WhatsApp Image 2025 10 10 at 5.53.24 PM 2

Al arengar a las tropas en cada una de las unidades visitadas, el Comandante del Ejército exhortó a oficiales y soldados a permanecer apegados a las disposiciones de la Ley bajo toda circunstancia y a mantenerse siempre alejados de la comisión de actos ilícitos, reiterándoles la necesidad de dispensar un trato digno a los migrantes indocumentados que diariamente son detenidos tratando de cruzar la frontera terrestre.

WhatsApp Image 2025 10 10 at 5.53.23 PM 1
WhatsApp Image 2025 10 10 at 5.53.25 PM
WhatsApp Image 2025 10 10 at 5.53.25 PM 1
