Así estuvo la jornada en las Grandes Ligas este domingo

Los Ángeles Dodgers se impusieron por 5-2 a los Orioles de Baltimore, impulsados por dos cuadrangulares de Shohei Ohtani (uno de ellos el número 48 de la temporada) y un batazo de Mookie Betts, respaldado por una sólida labor monticular de Clayton Kershaw (5 2/3 entradas, dos carreras permitidas, ocho ponches).

Por otro lado, los Seattle Mariners destrozaron a los Atlanta Braves con una paliza de 18-2.

Luis Castillo se destacó desde el montículo, lanzando seis entradas sólidas, mientras que en el bateo destacaron Eugenio Suárez (dos jonrones), Josh Naylor, y Cal Raleigh.

La derrota marcó un fin de semana catastrófico para los Braves.

Los Boston Red Sox remontaron y se llevaron la victoria 7-4 ante Arizona, gracias a un doble clave del emergente Nick Sogard con dos outs en la novena entrada, rompiendo una racha de tres derrotas.

Aroldis Chapman salvó el partido, extendiendo su récord con 17 entradas consecutivas sin permitir carreras. También destacaron Romy González, Trevor Story y David Hamilton.

Los New York Yankees se impusieron 4-3 sobre los Toronto Blue Jays, acercándose a solo dos juegos del liderato de la AL Este.

El momento clave llegó cuando Aaron Judge se robó una carrera con una atrapada espectacular, y luego anotó tras un doble de Cody Bellinger.

Los Washington Nationals sorprendieron con una victoria 6-3 sobre los Chicago Cubs, gracias a dos jonrones en la novena entrada, incluyendo uno de Josh Bell como emergente.

El relevista Daniel Palencia tuvo un ingreso desastroso y salió lesionado del hombro, mientras que Carson Kelly aportó dos cuadrangulares en la ofensiva de los Cubs.

En duelo cerrado, los Chicago White Sox vencieron 6-4 a los Detroit Tigers, asegurando la serie.

Lenyn Sosa conectó su jonrón número 20 y, con una remolcada clave en la octava entrada, dio la ventaja definitiva.

En defensa, Will Robertson brilló con una atrapada espectacular para quitarle un jonrón al rival.