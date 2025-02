En un acto de «lamentos, sollozos, abrazos, agradecimientos y expresiones de tristeza, cientos de servidores» del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, reunidos en los salones del club de empleados, manifestaron sus sentimientos de pesar por la sustitución del ministro Deligne Ascención, dispuesta por el presidente Luis Abinader.

Según una nota de prensa, en el acto, que sirvió como la despedida al funcionario, se reconocieron los grandes aportes en beneficio de los empleados durante la gestión que inició en agosto de 2020 y que finaliza el próximo 26 de febrero.

«Durante la gestión de cuatro años y medio del ministro Ascención al frente del MOPC, los servidores de la institución pueden exhibir distintos logros y beneficios, entre los que resaltan el haber establecido el transporte gratuito, dotar a las brigadas de jornaleros de seguro de vida y de salud, además de sus uniformes para ellos y los empleados administrativos», precisa el comunicado.

Asimismo, «haber conseguido un aumento de sueldo para los ingenieros servidores del Ministerio con más de 25 años en servicios y 60 de edad, lo mismo que para el personal de Mayordomía, y pensiones para quienes ya han cumplido la edad del retiro, tanto servidores administrativos como técnicos».

También, «la apertura de un comedor para servidores de la institución, ubicado en el área del Club Recreativo y Cultural; un comedor con equipos modernos para los miembros de Comipol, el relanzamiento de la cooperativa de empleados, la remodelación del club, acondicionamiento de la piscina, apertura de un gimnasio, canchas deportivas para el disfrute de los servidores y sus hijos».

El acto fue organizado con motivo de un compartir en la fecha de cumpleaños de Ascención, pero, se convirtió en la «mayor expresión de cariño y agradecimiento para el ministro, destacando sus dotes personales como: sencillez, honradez, transparencia, cercanía permanente a los servidores», indica la nota del MOPC.

En la actividad, en la que estuvo acompañado de su equipo de trabajo y algunos invitados, Ascención destacó el rol que le tocó desempeñar en la institución, al tiempo de resaltar que no tiene apego a las posiciones materiales.

Dijo que agradece infinitamente al presidente Abinader “que por primera vez en el MOPC una persona de mi origen se coloca a dirigir este Ministerio”.

“Y cuando esto pasó yo dije la honra no es mía, la grandeza es del Presidente, que se fijó en un muchacho de Los Guandules y de San Carlos, que no era un recaudador económico, simplemente un obrero político, y le dio una de las responsabilidades más altas de la administración pública”, comentó.

Agregó que “junto a muchos de ustedes, que son de la administración pública les hemos cumplido a los amigos, a mi partido, al presidente Abinader también les hemos cumplido, pero sobre todo al país. Pienso que este país en materia de infraestructura lo estamos dejando mejor que como lo encontramos, y hemos avanzado”.

Destacó que en materia de infraestructura, “al país lo estamos dejando mejor que como lo encontramos, y hemos avanzado”.

“He querido darle una oportunidad de dignidad a personas, que si no hubiésemos tenido ese cuidado habrían estado olvidadas y con un dolor, porque fueron personas que su vida la dieron a la historia de esta causa que hoy nosotros enarbolamos”, expresó.

Resaltó que para él lo más importante es el agradecimiento, para agregar que el ser humano que no es agradecido y que no recuerda sus orígenes, y a la gente que le acompaña en las distintas etapas de su vida, “creo que no merece muchas cosas”.

Dijo que sus palabras en ese encuentro, con motivo del compartir por su fecha natalicia, también constituyeron “una forma de despedida en este ciclo de mi vida. Se cierra este ciclo y se abrirá otro ciclo”.

Al respecto, resaltó que los nuevos ciclos que se han abierto en su vida han sido pasos de avances, “y estoy seguro de que esta no va a ser la excepción”.