Circula en las redes sociales este viernes un video donde se ven a estudiantes siendo víctimas de un atraco en el sector Villa Cerro de Higüey.

Según las fílmica, los dos ladrones asaltaron a dos jóvenes mientras esperaban el autobús del transporte escolar.

Los allegados al lugar revelaron que despojaron a los alumnos, menores de edad de sus celulares, pero antes de lograr su objetivo forcejeando un poco.

El momento del asalto quedó grabado por una cámara de seguridad.

De inmediato, los cibernautas expresaron su indignación por lo sucedido.

Y pidieron además a las autoridades policiales identifiquen y pongan bajo arresto a los delincuentes, quienes de acuerdo con las informaciones tienen la zona en zozobra.