Así fue el paro agropecuario realizado hoy

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) informó que el paro nacional de labores por 24 horas, convocado por el gremio, este viernes en todo el sector agropecuario ha sido calificado como un éxito total, con una paralización casi absoluta de las labores en todas las instituciones vinculadas a la producción y los servicios agropecuarios.

El paro afectó los servicios de exportación e importación de alimentos en los principales puertos y aeropuertos del país, así como las labores de extensión agrícola, reforma agraria, crédito y préstamos bancarios del sector, y otras áreas vitales del sistema productivo nacional.

El presidente y vocero de la asociación, Víctor Hugo (Tito) Hernández, declaró que “La ANPA siempre ha apostado al diálogo como mecanismo civilizado y democrático para lograr nuestras demandas, pero las autoridades no han hecho nada. Han permanecido sordas, mudas y ciegas ante nuestros reclamos, y no nos han dejado otro camino que el de la lucha y la movilización, que es lo que la ANPA sabe hacer muy bien”.

La entidad responsabilizó a las autoridades del sector agropecuario por la situación que ha llevado a esta protesta, destacando que el abandono y la indiferencia hacia los profesionales agropecuarios se suman a las precarias condiciones que afectan los servicios agrícolas y rurales del país.

“No nos van a doblegar. Vamos a hacer lo que haya que hacer para lograr nuestras justas reivindicaciones: aumento salarial, pensiones dignas y reposición de los cancelados. Nuestra lucha es por la dignidad del profesional agropecuario y por la seguridad alimentaria del pueblo dominicano”, afirmó Hernández.

Advirtió que este paro marca el inicio de una nueva etapa de lucha nacional y que, ante la falta de respuesta de las autoridades, el gremio continuará y profundizará su plan de movilización en todo el territorio nacional hasta alcanzar sus objetivos.