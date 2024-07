Así fue el show de Justin Bieber en boda de multimillonarios herederos en la India

El pasado viernes 5 de julio, Justin Bieber fue la estrella principal en una fastuosa fiesta pre-boda en Mumbai, India, organizada por Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, en honor a su hijo Anant Ambani y su prometida Radhika Merchant.

El evento fue parte de una serie de celebraciones que culminarán con la ceremonia de matrimonio planificada para llevarse a cabo del 12 al 14 de julio en la deslumbrante residencia de 27 pisos de los Ambani y en el impresionante Centro de Convenciones Jio World.

La actuación de Bieber incluyó una selección de sus grandes éxitos, como “Sorry”, “What Do You Mean?”, “Peaches” y “Baby”, para deleite de los asistentes. Según reportes, habría recibido 10 millones de dólares por la presentación de una hora de duración.

El contexto de la presentación es significativa luego de que, en 2022, el cantante fuese diagnosticado con síndrome de Ramsay Hunt, una enfermedad que provoca parálisis facial debido a un brote de herpes zóster. La enfermedad no solo lo alejó de la música temporalmente, sino que lo obligó a aplazar en reiteradas oportunidades su gira “Justice”, hasta que en 2023 anunció su cancelación definitiva.

En un video publicado en Instagram, Bieber expresó: “Después de bajar del escenario, el cansancio me invadió y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento. Por lo tanto, me tomaré un descanso de la gira por ahora. Estaré bien, pero necesito tomarme un tiempo para descansar y mejorar”.

Esta pausa en su carrera terminó en febrero de 2024, cuando regresó a los escenarios en una fiesta privada organizada por estrellas de la NHL.