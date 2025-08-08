Así fue la carrera de Héctor “El Bori” Zayas

Así fue la carrera de Héctor “El Bori” Zayas

Héctor “El Bori” Zayas, uno de los pilotos de carreras de dragsters más famosos de República Dominicana, murió la noche del jueves cuando intentaba romper su propio récord de velocidad en el Autódromo de Las Américas, confirmó la Liga de Carreras de Dragsters del Caribe (CDRL) en las redes sociales.

Poco más de un mes antes, el 9 de julio, Zayas había establecido un récord nacional al alcanzar las 180.44 millas por hora durante las Carreras Dominican Roll, una hazaña que la CDRL celebró en línea. El intento de anoche, grabado en video, muestra a Zayas al volante de su Jeep Trackhawk mientras recorría a toda velocidad la recta de 400 metros. A unos 365 metros de la meta, el vehículo se estrelló contra una barrera y estalló en llamas.

Puede leer: Fallece Héctor “El Bori” Zayas, piloto de carreras

Los círculos locales de carreras han descrito a Zayas como un impulsor del rápido crecimiento de este deporte en República Dominicana, asesorando a pilotos jóvenes y liderando mejoras de seguridad en las pistas locales. La tragedia del jueves ha renovado los llamados a protocolos de seguridad más estrictos en las carreras de aceleración de alto rendimiento, aunque aún no se ha anunciado una investigación formal.

“Esta noche perdimos a uno de los pilares fundamentales del arranconismo dominicano”, escribió la CDRL. “El Bori fue un competidor apasionado que elevó la cultura y el nivel competitivo del deporte en cada evento. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, hijos y a todos los que lo conocieron”.

