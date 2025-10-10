Así fue la carrera de Ron Dean: El inolvidable actor de cintas y series clásicas

Así fue la carrera de Ron Dean: El inolvidable actor de cintas y series clásicas

El mundo del cine despidió este 5 de octubre a Ron Dean, recordado actor estadounidense que participó en algunas de las películas más icónicas de los años 80 y 90.

Dean nació el 15 de agosto de 1938 en Chicago, Illinois, y desarrolló una sólida carrera en Hollywood interpretando a personajes secundarios que, aunque breves, dejaban huella. Estuvo casado con Marilyn Sue Brannes, detalla IMD.

A lo largo de su trayectoria, trabajó junto a grandes figuras del cine como Tom Cruise, Harrison Ford y Steven Seagal, apareciendo en producciones de distintos géneros que van desde el drama hasta la acción.

Entre sus papeles más destacados figuran el detective Kelly en El fugitivo (1993), el Sr. Clark en El club de los cinco (1985) y el detective Wuertz en Batman: El caballero de la noche (2008). También tuvo participación en Cocktail (1988), Rudy (1993) y Above the Law (1988), entre otras cintas.

Su carrera comenzó en la década de 1970 con The Last Affair (1976), y desde entonces se mantuvo activo tanto en el cine como en la televisión, siendo reconocido por su presencia firme y carisma natural en pantalla.

Aquí te dejamos una lista de algunas producciones en las que partició:

The Last Affair (1976) – Interpretó a David. Fue una de sus primeras apariciones en cine.

Continental Divide (1981) – Interpretó a Plesko en esta comedia romántica protagonizada por John Belushi.

Risky Business (1983) – Hizo de Detective con megáfono, en la famosa película donde Tom Cruise tuvo su primer papel estelar.

The Breakfast Club (1985) – Dio vida a Mr. Clark, el padre del personaje de Emilio Estevez.

Cocktail (1988) – Interpretó al tío Pat, en la cinta protagonizada nuevamente por Tom Cruise.

Above the Law (1988) – Tuvo un papel más destacado como el detective Lukich, junto a Steven Seagal.

The Fugitive (1993) – Encarnó al detective Kelly, en el clásico thriller con Harrison Ford y Tommy Lee Jones.

Rudy (1993) – Interpretó al entrenador Yonto, en esta inspiradora película deportiva.

The Client (1994) – Apareció en un papel secundario confirmado dentro del elenco de esta cinta legal protagonizada por Susan Sarandon y Tommy Lee Jones.

The Guardian (2006) – Interpretó a un capitán de la Marina en la película con Kevin Costner y Ashton Kutcher.

The Dark Knight (2008) – Dio vida al detective Wuertz, uno de los policías corruptos en la segunda entrega de la trilogía de Christopher Nolan.

