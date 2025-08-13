Así fue la despedida de Antonio y Narciso Isa Conde

El dirigente político y escritor Narciso Isa Conde compartió este martes las últimas palabras que, a través de una conmovedora carta, expresó en vida a su hermano Antonio Isa Conde, quien falleció en la ciudad de Miami mientras recibía atenciones médicas.

En la misiva, Narciso le manifiesta a su hermano el profundo cariño que le profesa y su deseo de que lograra recuperarse del delicado estado de salud que atravesaba.

«Deseo más que nunca tu recuperación con calidad de vida. Todo mi ser y todo el cariño de LULÚ y de nuestra querida descendencia seguirán a tu lado. Nos sentimos orgullosos/as de quererte hasta lo infinito», se lee en el escrito al que el periódico Hoy tuvo acceso.

La despedida

Tras el fallecimiento del exministro de Energía y Minas, Narciso Isa Conde evocó, en otro escrito, la última conversación que sostuvo con su hermano: «Ayer me llamó para despedirse y jamás olvidaré sus palabras finales: Narso, ‘te quiero mucho’».

Agregó que su adorado hermano partió de este mundo con una sonrisa en los labios, rodeado de sus dos hijos, su hija, sus nietos, nietas y bisnietos.

«Una muerte linda, después de una larga vida en la que primó la dignidad como ser humano y el amor por sus seres queridos», declaró.

De igual forma , el dirigente político expresa que abraza hasta la eternidad la hermosa e inquebrantable relación que mantuvieron firme durante más de 80 años.

«Hoy abrazo hasta la eternidad nuestra hermosa hermandad y reitero que todo mi ser y todo el inmenso cariño de Lulú y de nuestros hijos y nietas y nieto seguirán a su lado. Tony: te quise mucho y te sigo queriendo», pronunció Narciso.

«Seguiremos siendo los hijos amados de Aris y de Chelito, hermanos inseparables de aquel Abril Glorioso, de sus héroes y heroína inolvidables. Hasta siempre, hermano del alma», finalizó.

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

