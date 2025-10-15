Así fue la inspiradora carrera de D’Angelo, el cantante que perdió la batalla contra el cáncer

El mundo de la música se encuentra en duelo con el fallecimiento del legendario cantante y compositor estadounidense D’Angelo, quien partió este martes del plano terrenal a los 51 años tras perder su batalla contra el cáncer.

Su familia dio la información a través de las redes sociales y, aunque no lo especifican, medios locales señalan que D’Angelo murió en Nueva York. «Estuvo en cuidados paliativos durante dos semanas, pero había estado en el hospital durante meses», de acuerdo con la revista People, que cita una fuente próxima.

A continuación, su inspiradora carrera:

A principios de este año, el intérprete celebró las tres décadas del álbum de estudio con el que debutó en 1995, ‘Brown Sugar’, un disco de platino que incluyó éxitos como ‘Lady’, tema principal de este proyecto, que le valió varias nominaciones al Grammy.

El intérprete y también compositor, que en su infancia tocaba el piano en una iglesia junto a su padre, un ministro pentecostal, se caracterizó por combinar la crudeza del hip-hop, el soul enfático y la emoción arraigada en el gospel en un sonido que ayudó a encabezar el movimiento neo-soul de la década de 1990.

A inicios de su carrera, ganó el conocido concurso Amateur Night del famoso Teatro Apollo de Nueva York, donde arrancó también la carrera de otros muchos famosos músicos afroamericanos, y con el dinero que ganó compró una grabadora y comenzó a escribir los temas de su exitoso ‘Brown Sugar’.

Foto/REUTERS

En el año 2000 ganó el Grammy con el sencillo ‘Untitled (How it Feel)’, cuyo vídeo minimalista y en el que está sin camisa se convirtió en un punto de referencia cultural y encendió conversaciones en torno al arte, la sexualidad y la vulnerabilidad en la representación masculina negra.

Su tercer álbum no llegó hasta el 2014, ‘Black Messiah’, que también fue otro éxito, ya que alcanzó el número uno en las listas de Billboard y fue considerado uno de los mejores álbumes de R&B/Hip-Hop en EE. UU..

Con este tema logró el Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de R&B e impulsó su segundo álbum ‘Voodoo’, encabezando la lista Billboard 200 y por el que ganó el Grammy al mejor álbum de R&B.

Lea más: ¿Quién es Eléonore Caroit, la domínico-francesa nombrada ministra del gobierno francés?

A través de su carrera se destacaron colaboraciones con artistas como la rapera Lauryn Hill en la balada ‘Nothing Even Matter’ para el primer álbum en solitario de la cantante y compositora estadounidense, en agosto de 1998.

Foto/AP

También contribuyó al álbum del grupo de rap alternativo ‘The Roots’ de 1996 ‘Illadelph Halflife’ y fue parte del supergrupo Black Men United, que produjo una canción: ‘U Will Know’, que D’Angelo escribió y coprodujo, para la película ‘Jason’s Lyric’ en 1994.

D’Angelo tuvo una hija, Imani Archer, y un hijo, Michael Archer, conocido por el nombre artístico de Swayvo Twain.

La familia del artista pidió privacidad en el momento difícil que afrontan.

«Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros para lamentar su fallecimiento y, al mismo tiempo, celebrar el regalo de la canción que dejó para el mundo», señala además el comunicado. EFE