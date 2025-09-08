Así fue la inspiradora vida de Carlo Acutis, el santo milenial que deja lecciones

Este domingo, el papa León XIV declaró santo a Carlo Acutis, fallecido en 2006 a los 15 años a causa de leucemia aguda, convirtiéndose en el primer santo nacido en el siglo XXI. Su historia estuvo marcada por la fe, la generosidad y el talento tecnológico.

Una infancia con propósito

Foto/Asociación San Carlo Acutis

Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, en el seno de una familia católica acomodada, aunque poco observante. Poco después, la familia regresó a Milán, donde Carlo disfrutó de una infancia feliz, pero ya con una profunda devoción religiosa.

La Asociación San Carlo Acutis reseña que desde muy pequeño se involucró en la ayuda a los demás: daba catequesis a niños que se preparaban para la Primera Comunión y la Confirmación, colaboraba como voluntario en comedores sociales, ayudaba a los pobres del barrio, apoyaba a compañeros con dificultades en sus tareas escolares y participaba en obras apostólicas por internet.

Foto/Asociación San Carlo Acutis

Pero también tenía una vida normal: tocaba el saxofón, jugaba fútbol, desarrollaba programas de computadora, veía películas y rodaba videos con sus mascotas.

Foto/Asociación San Carlo Acutis

A los siete años escribió: «Estar siempre unido a Jesús, este es mi proyecto de vida». Ese mismo año recibió la Primera Comunión y desde entonces mantuvo una rutina diaria de misa, adoración eucarística y rezo del Rosario. «Te pones frente al sol y te bronceas… pero cuando te pones frente a Jesús en la Eucaristía te conviertes en santo», escribió en otra ocasión.

El “influencer de Dios”

Foto/Asociación San Carlo Acutis

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Carlo se destacó en informática desde muy joven, estudiando libros de programación a nivel universitario. Su legado más conocido es un sitio web multilingüe que documenta los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, una obra pionera que le valió el apodo de “influenciador de Dios”.

Foto/Asociación San Carlo Acutis

Su educación incluyó el jardín de infantes en el Parque Pagani, y estudios primarios y secundarios en los institutos «San Carlo» y «Tommaseo», bajo la guía de las religiosas Marcelinas. En 2005 inició el bachillerato en el Instituto León XIII de los padres jesuitas.

Un final prematuro y trascendente

Foto/Asociación San Carlo Acutis

El 2 de octubre de 2006, Carlo se enfermó, inicialmente pensando que era una gripe. El 8 de octubre su estado se agravó y fue ingresado en la clínica De Marchi de Milán, donde se diagnosticó leucemia fulminante M3. El 10 de octubre pidió recibir la Unción de los enfermos y la Santa Comunión, consciente de su muerte inminente.

El 11 de octubre entró en coma y los médicos lo declararon clínicamente muerto ese mismo día. Su corazón dejó de latir el 12 de octubre, fecha legal de su fallecimiento. Su funeral se celebró el 14 de octubre en la Parroquia «Santa Maria Segreta», con la iglesia colmada de fieles.

En 2007 sus restos fueron trasladados al cementerio de Asís, donde actualmente reposan en el Santuario de la Spogliazione, en un monumento sepulcral diseñado por Eraldo Marini, con paneles ilustrativos de su vida por Mario Cossu, reseña el portal oficial.

