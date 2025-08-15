Así fue la primera edición de los ‘Ethics & Compliance Awards’ en RD

La Asociación Mundial de Cumplimiento (WCA, siglas en inglés), Capítulo República Dominicana, celebró este jueves la primera edición de los “Ethics & Compliance Awards” 2025, titulada “Compliance que inspira” en el salón La Dramática del Palacio de Bellas Artes, en Santo Domingo.

Durante el evento, que reunió a diversas personalidades de los sectores público y privado, se anunciaron 12 ganadores por su compromiso con las mejores prácticas en “compliance” en cinco categorías. Además, la junta directiva de la WCA, Capítulo República Dominicana, entregó un reconocimiento especial.

La presidenta de la WCA República Dominicana, Tania de León, quien tuvo a su cargo el discurso de apertura, expresó que los “Ethics & Compliance Awards” se erige como un evento histórico al reconocer por primera vez el compromiso y los aportes de profesionales en el “compliance”.

De León aseguró que el esfuerzo de este grupo de especialistas le ha permitido a la nación caribeña posicionarse a nivel global en materia de cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos, integridad y transparencia.

“No hay forma más poderosa de promover una cultura de cumplimiento en el país que reconocer justamente el esfuerzo y el trabajo que vamos haciendo para lograr visibilizar el ‘compliance’”, subrayó.

De su lado, Héctor Alies, quien presidió la mesa del jurado, explicó que el proceso de selección de los ganadores fue transparente, objetivo y riguroso con evaluaciones independientes del jurado. Indicó que posteriormente se tabularon los resultados conforme con los criterios establecidos por el comité organizador.

Asimismo, resaltó que la premiación es el resultado de una labor ininterrumpida de la WCA, la cual ha trabajado intensamente para impregnar una cultura de cumplimiento en República Dominicana.

En tanto que el discurso de cierre fue pronunciado por Babaji Cruz, quien informó que se postularon al premio casi 50 personas. Destacó que esta primera edición de estos galardones es solo el inicio de ediciones futuras.

Cruz instó tanto a galardonados como a nominados a seguir haciéndolo bien y a continuar inspirando una cultura de “compliance” que permee todos los sectores del país.

En el evento estuvieron presentes la viceministra de Desarrollo Industrial de Industria y Comercio, Gianna Franjul; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa; la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz; la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán; el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez; representantes de la Superintendencia de Bancos (SB); asociados de la WCA-República Dominicana, entre otros.

Los premiados

La Superintendencia de Bancos (SB) fue seleccionada ganadora en la categoría “Buenas Prácticas Ethics & Compliance” por ser el primer regulador del sector financiero certificado en Cumplimiento y Antisoborno.

En la misma categoría, resultó ganadora la Defensoría del Pueblo por ser el primer órgano constitucional certificado con normas ISO de Antisoborno y Cumplimiento.

Además, Lidia Ureña, Pamela Lee y Paola Clisanto obtuvieron una estatuilla en la categoría “Embajador del Compliance”.

Giny Monzón y Chistopher de la Cruz fueron galardonados en la categoría “Compliance Innovador”, mientras que Roberto Mella y Claudia Álvarez se alzaron ganadores en la categoría “Trayectoria de Excelencia en Ethics & Compliance”.

Asimismo, Lenin Ortiz, Fausto Fernández, así como Radhive Pérez fueron seleccionados como ganadores en la categoría “Asociado Destacado”.

Por último, la junta directiva de la WCA-República Dominicana le otorgó un reconocimiento especial a la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, gracias a su representación regional en organismos internacionales y su compromiso con la integridad y la cultura de cumplimiento.