Así fue resuelto caso de abuso sexual de años en Haití

Portñamd, Maine, EE.UU.— Una demanda por difamación contra un activista que acusó al fundador de un orfelinato en Haití de ser un pedófilo se ha resuelto, poniendo fin a un caso que se ha alargado por seis años, informó un abogado.

Las compañías de seguros de Paul Kendrick acordaron pagar 3 millones de dólares a la organización benéfica Hearts With Haiti, pero nada al fundador del orfelinato Michael Geilenfeld, comentó el abogado Mark Randall, quien representa a Kendrick, a The Associated Press.Añadió que Hearts With Haiti y Geilenfeld retiraron sus denuncias por difamación.

El acuerdo pone fin a un caso que se ha alargado desde 2013. Kendrick dijo que la labor valió la pena debido a que cree que ahora los niños están más seguros. Señaló que sigue firme con sus acusaciones contra Geilenfeld, pero que está satisfecho debido a que la demanda ventiló las acusaciones y porque Geilenfeld no recibe nada del acuerdo.

El dinero será utilizado por la organización benéfica para ayudar a niños con discapacidades de Haití, puntualizó. “No significa que las valientes víctimas que alzaron la voz lo hayan hecho en vano”, señaló Kendrick.

“Los testimonios que sirvieron como evidencia contra Geilenfeld pertenecen a una investigación criminal”. Los abogados que representaron a Hearts With Haiti y a Geilenfeld no respondieron de manera inmediata a llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios. El paradero de Geilenfeld, quien es ciudadano estadounidense, se desconoce.

El exhermano católico había testificado que las acusaciones en su contra eran “mentiras crueles y viles”. Kendrick dijo que ha hablado con 16 jóvenes que han dicho que Geilenfeld abusó de ellos en Puerto Príncipe hace años, cuando eran niños. Geilenfeld fundó el Hogar Saint Joseph para Niños en la capital haitiana en 1985.

Hearts With Haiti, con sede en Carolina del Norte, y Geilenfeld sostuvieron que Kendrick había arruinado su reputación y le había costado a la organización millones de dólares con una campaña de correos electrónicos que planteó acusaciones sin fundamento. Geilenfeld también culpó a la campaña de Kendrick por su periodo de 237 días tras las rejas en Haití.

En 2015, un juez federal otorgó 14,5 millones de dólares a Geilenfeld y Hearts With Haiti, pese al testimonio de siete hombres que dijeron que fueron abusados sexualmente cuando eran chicos.

El caso volvió a presentarse en una corte estatal luego de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló que una corte federal en Maine era la jurisdicción incorrecta.