El reloj marcaba las 12:35 de la tarde del pasado 5 de agosto de este año cuando Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, aprovechó el descuido de la gente que lo rodeaba para sustraer dos anillos de oro con alto valor histórico del Instituto Duartiano.

De acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), el imputado se presentó a las instalaciones del centro, donde solicitó un tour a la secretaria.

Mientras simulaba esperar por este, ingresó al salón de exhibición y aprovechó para sustraer de una vitrina dos anillos de oro: uno con el rostro del prócer de la patria Juan Pablo Duarte y Díez y otro con una piedra de rubí, que fue un regalo del prócer a su prometida, la señorita Prudencia Lluberes Álvarez. Ambas piezas tienen un alto valor histórico.

Más tarde, lo ubicaron desplazándose por la acera de la avenida Isabel La Católica con las mismas características físicas.

Lo admitió todo

Debido a la coincidencia, un oficial procedió a cuestionarlo. El hombre se identificó como Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias el Cojo, y admitió haber visitado el Instituto Duartiano el mismo día del robo, así como haberse llevado los anillos y vendido en una compraventa de la avenida Mella.

Horas después, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4 se trasladaron a la mencionada compraventa, donde el encargado confirmó que le compró un anillo al imputado por la suma de 3,000 pesos dominicanos y el otro por RD$15,500, pagado mediante transferencia.

El arresto

En fecha 11 de agosto de 2025, el imputado Manuel Alejandro Féliz Rodríguez fue arrestado en virtud de la orden No. 2025-AJ0052368, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 379 y 384 del Código Penal dominicano, que sancionan el delito de robo y el hurto, respectivamente.

Lee más: Se hizo pasar por turista y robó anillos de alto valor del Instituto Duartiano

